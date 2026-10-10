Απρόβλεπτο: Ξαναπαντρεύεται την πρώην του, που τον ευνούχισε με ξυράφι, μετά την αποφυλάκισή της

Snapshot Η Νταϊάνε ντος Σάντος Φαριάς καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση για τον ακρωτηριασμό του συζύγου της με ξυράφι.

Ο Γκίλμπερτο Νογκέιρα ντε Ολιβέιρα σκοπεύει να ξαναπαντρευτεί τη Νταϊάνε μετά την αποφυλάκισή της, παρά την επίθεση που υπέστη.

Ο Γκίλμπερτο κέρδισε αποζημίωση 3.020 λιρών λόγω της διαρροής ιατρικών φωτογραφιών των τραυμάτων του, οι οποίες είχαν διανεμηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ο τραυματισμός συνέβη μετά από ανακάλυψη απιστίας και εκδηλώθηκε ως πράξη εκδίκησης από τη Νταϊάνε.

Ο Γκίλμπερτο σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την αποζημίωση για τον δεύτερο γάμο του και για προσθετική συσκευή πέους. Snapshot powered by AI

Η ιστορία αγάπης και μίσους του συγκεκριμένου ζευγαριού από τη Βραζιλία είχε προκαλέσει αίσθηση, όταν η σύζυγος σε μία έκρηξη ζήλιας, έκοψε με ξυράφι το πέος του συζύγου της και το πέταξε στην τουαλέτα. Καταδικάστηκε για την πράξη της σε τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση.

Ο Γκίλμπερτο Νογκέιρα ντε Ολιβέιρα, 42 ετών, δηλώνει πως εξακολουθεί να αγαπάει τη σύζυγό του Νταϊάνε ντος Σάντος Φαριάς.

Όλα συνέβησαν στις 22 Δεκεμβρίου 2023, όταν η γυναίκα ανακάλυψε την ημέρα των γενεθλίων της, ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της την είχε απατήσει. Σχεδιάζοντας τη φρικτή εκδίκησή της, παρέσυρε τον Γκιλμπέρτο να κάνουν σεξ και του έδεσε τα χέρια με ένα ζευγάρι εσώρουχα, πριν του κόψει τα γεννητικά όργανα.

Όταν αποφυλακίστηκε στις αρχές Νοεμβρίου, ο Γκίλμπερτο επικοινώνησε μαζί της για να αναζωπυρώσει τη σχέση τους, λέγοντας ότι του είχε λείψει.

Τώρα σχεδιάζει να ξαναπαντρευτεί τη Νταϊάνε χρησιμοποιώντας τα χρήματα που κέρδισε ως αποζημίωση για τις φωτογραφίες που διέρρευσαν, στις οποίες φαίνεται το ακρωτηριασμένο μέλος του.

Αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ο Γκιλμπέρτο υπέστη περαιτέρω ταπείνωση όταν οι γιατροί τράβηξαν φωτογραφίες των γεννητικών του οργάνων – και τις δημοσίευσαν παντού στο διαδίκτυο.

Το ιατρικό προσωπικό του είπε ότι έπρεπε να φωτογραφίσουν τον τραυματισμό, επειδή δεν είχαν συναντήσει ποτέ παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν – και ήθελαν να καταλάβουν ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τον θεραπεύσουν.

Ο Γκιλμπέρτο συναινέτησε στη λήψη των φωτογραφιών για ιατρικούς σκοπούς – αλλά αργότερα ανακάλυψε ότι είχαν σταλεί σε μια συνομιλία στο WhatsApp.

Οι ερευνητές εντόπισαν ότι μία από τις φωτογραφίες προερχόταν από έναν υπολογιστή του νοσοκομείου και διέταξαν το ιατρικό κέντρο Santa Casa de Atibaia να καταβάλει αποζημίωση.

Ο Γκίλμπερτο κέρδισε 3.020 λίρες ως αποζημίωση, αλλά θεωρεί χαμηλή την αποζημίωση σε σχέση με την ταπείνωση που υπέστη.Έχει ξεκινήσει

μια εκστρατεία για να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα – και εν τω μεταξύ θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για έναν δεύτερο γάμο και μια προσθετική συσκευή πέους.

Υπερασπιζόμενος την πρώην αλλά και μέλλουσα σύζυγό του, είπε ότι η επίθεση ήταν κάτι που έκανε «στην έξαψη της στιγμής» και πρόσθεσε «Θέλω πραγματικά να τα ξαναβρούμε. Την αγαπώ.Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου να της κάνω κάτι κακό, και ακόμα δεν περνάει».