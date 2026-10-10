Προϋπολογισμός Ε.Ε.: Πρόταση για περικοπές ύψους 140 δισ. – Δεν είναι αρκετές, λέει η Γερμανία

Snapshot Η Ιρλανδία πρότεινε περικοπές 140 δισ. ευρώ στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για το 2028-2034, μειώνοντας το σχέδιο κατά 8% σε σχέση με πέρυσι.

Η Γερμανία και άλλες έξι χώρες που συνεισφέρουν το 40% του κοινού προϋπολογισμού απέρριψαν την πρόταση ως ανεπαρκή.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι το προτεινόμενο ποσό δεν αποτελεί βάση για συμφωνία και τόνισε την ανάγκη για οικονομική βιωσιμότητα.

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό αναμένεται να συνεχιστούν στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας, με κίνδυνο καθυστέρησης λόγω επικείμενων εκλογών σε σημαντικά κράτη μέλη.

Ο Ιρλανδός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων χαρακτήρισε την πρόταση ισορροπημένο συμβιβασμό, παρότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Snapshot powered by AI

Η Ιρλανδία, που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. παρουσίασε σήμερα σχέδιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 - 2034 της ΕΕ με περικοπές περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η πρόταση αυτή, η οποία έχει ως στόχο να αποτελέσει μια σύνθεση των θέσεων των 27 κρατών μελών, «αποφέρει εξοικονόμηση 8%, ήτοι 141 δισεκατομμύρια ευρώ» σε σχέση με το σχέδιο που είχαν παρουσιάσει πέρυσι οι Βρυξέλλες, διευκρίνισε η Ιρλανδία.

Με την πρόταση η Ιρλανδία ήθελε να κατευνάσει τις ενστάσεις της Γερμανίας, η συνεισφέρει περίπου το ένα τέταρτο του κοινού προϋπολογισμού της Ένωσης, και των χωρών που απαιτούν περικοπές αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, οι ελπίδες του Δουβλίνου να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας διαψεύστηκαν αμέσως από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. «Είμαστε ακόμα πολύ μακριά από μια συμφωνία. Το ύψος της νέας πρότασης δεν αποτελεί βάση για συμφωνία.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμος για όσους επωμίζονται το κύριο βάρος της χρηματοδότησης», ανέφερε ο Μερτς. Η Γερμανία ηγείται μιας ομάδας έξι χωρών, της Σουηδίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας και της Αυστρίας, οι οποίες συνεισφέρουν το 40% του κοινού προϋπολογισμού της Ένωσης. Και οι έξι χώρες επέκριναν την ιρλανδική πρόταση η οποία είναι πολύ μακριά από την πρόταση της Κομισιόν για περικοπές 2 τρισ. ευρώ.

Οι ενστάσεις αναμένεται να διατυπωθούν στην διάρκεια της συνόδου κορυφής την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ αγωνίζονται να καταλήξουν σε συμφωνία για τον μέχρι το τέλος του έτους, πριν οι εκλογές στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία το 2027 απειλήσουν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Ίλκο Χάινεν προειδοποίησε το Σάββατο ότι «με αυτόν τον ρυθμό, δεν θα υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους». Ο Ιρλανδός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τόμας Μπερν, ο οποίος ηγείται των διαπραγματεύσεων, απέρριψε τις επικρίσεις και χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν ισορροπημένο συμβιβασμό. «Το πλαίσιο διαπραγματεύσεων λειτουργεί ως γέφυρα για τις πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών», δήλωσε ο Μπερν στους δημοσιογράφους το Σάββατο.