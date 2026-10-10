Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόρασε φέτος ποσότητες ρεκόρ ρωσικού φυσικού αερίου

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόρασε ρεκόρ ποσοτήτων ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αξίας 7,88 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό αναφέρει το Euronews.

Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό ανέρχεται σε 12,14 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή κατά 9,5% περισσότερο από το προηγούμενο έτος.

Οι κύριοι αγοραστές ήταν η Γαλλία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, θα τεθεί σε ισχύ πλήρης απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού LNG.

Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, το ανακοίνωσε στο κοινωνικό δίκτυο X. Σύμφωνα με την Κάλας, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ σκοπεύουν να το εγκρίνουν ήδη από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

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