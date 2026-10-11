Μήνυμα 200 ετών του Ναπολέοντα αποκρυπτογράφησε η τεχνητή νοημοσύνη

Snapshot Η τεχνητή νοημοσύνη GPT-6 Astra της OpenAI αποκρυπτογράφησε μετά από 200 χρόνια κωδικοποιημένη επιστολή του Ναπολέοντα που περιείχε στρατιωτικά μυστικά για την Ευρώπη.

Η επιστολή, γραμμένη το 1809, περιλάμβανε έναν πολύπλοκο κώδικα με αριθμούς και σύμβολα, τον οποίο δεν μπορούσαν να διαβάσουν λόγω απώλειας του κλειδιού αποκρυπτογράφησης.

Το αποκωδικοποιημένο κείμενο περιγράφει λεπτομερώς τη διάταξη και το μέγεθος των γαλλικών και συμμάχων στρατευμάτων, καθώς και τη στρατιωτική πίεση στην Αυστρία.

Η επιστολή περιέχει στρατιωτικές οδηγίες προς τον στρατηγό Marmont και πληροφορίες για τις κινήσεις και απειλές από ρωσικά, βαυαρικά, πολωνικά και σαξονικά στρατεύματα.

Η αποκρυπτογράφηση της επιστολής αποτελεί σημαντικό παράδειγμα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορική έρευνα. Snapshot powered by AI

Ένα κωδικοποιημένο γράμμα από την εποχή του Γάλλου αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη, το οποίο ήταν μυστικό για περισσότερα από 200 χρόνια, αποκρυπτογραφήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ρίχνοντας φως σε μία από τις πιο ταραχώδεις περιοόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η επιστολή ετοιμάστηκε το 1809 για να σταλεί στον Γάλλο στρατηγό Auguste de Marmont μέσω του θετού γιου του Ναπολέοντα και του Eugene de Beauharnais, του Γενικού Κυβερνήτη της Ιταλίας.

Το υπόλοιπο έγγραφο, η πρώτη γραμμή του οποίου ήταν γραμμένη στα γαλλικά, αποτελούνταν από διψήφιους αριθμούς, γράμματα και ειδικά σύμβολα. Η απώλεια του κλειδιού που υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιούνταν για την αποκρυπτογράφηση του έκανε το περιεχόμενο του εγγράφου να παραμείνει κρυφό για αιώνες.

Ο Carter Church, μηχανικός στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne, κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει την επιστολή αξιοποιώντας το μοντέλο GPT-6 Astra που αναπτύχθηκε από την OpenAI.

The letter to Marshal Marmont opens with one line of plain French, then 24 rows of numbers, letters and invented symbols. It sat on Cryptiana's Unsolved Historical Ciphers list for decades. Last week, Satoshi Tomokiyo officially confirmed this solution and marked it solved. 2/6 https://t.co/enhIZ8vfzl — Carter Church (@CarterWChurch) September 30, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μοιράστηκε ο Church, η μελέτη διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες. Στη διαδικασία, αναλύθηκε η εικόνα του εγγράφου, ταξινομήθηκαν χειρόγραφα σύμβολα και ερμηνεύτηκε το κρυπτογραφημένο κείμενο.

Η πρώτη γραμμή της επιστολής, η οποία μπορούσε να διαβαστεί, περιελάμβανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

"Vous avez dû recevoir, Monsieur le General Marmont, mes lettres des 8, 14 et 20 courant."

Αυτή η πρόταση σημαίνει, «Στρατηγέ Marmont, πρέπει να έχετε λάβει τα γράμματά μου από τις 8, 14 και 20 αυτού του μήνα».

Ωστόσο, οι 24 γραμμές που ακολούθησαν αυτήν την καταχώρηση, σε αντίθεση με τη συνηθισμένη αλληλογραφία, περιείχαν έναν πολύπλοκο κρυπτογράφηση που δημιουργήθηκε με διψήφιους αριθμούς και διάφορα σημάδια. Δεν μπορούσε να προσδιοριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τι έλεγε το υπόλοιπο μήνυμα, καθώς έλειπε το κλειδί για την αποκρυπτογράφηση του εγγράφου.

Τέτοιοι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν στη στρατιωτική αλληλογραφία του Ναπολέοντα προετοιμάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι τα μηνύματα ήταν κατανοητά μόνο από τους παραλήπτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Church στην ανάρτησή του στο blog του, το GPT-6 Astra χώρισε την εικόνα του εγγράφου σε γραμμές με διαστάσεις 1,202 x 1,836 pixel. Μετά άρχισε να διαβάζει και να ταξινομεί σύμβολα. Κατά την εξέταση συνολικά 175 σημείων που σχεδιάστηκαν με το χέρι, αξιολογήθηκε ποια σύμβολα ήταν επαναλήψεις μεταξύ τους και ποια αντιπροσώπευαν διαφορετικά σημάδια.

Μετά από αυτό το στάδιο, ξεκίνησε η αποκρυπτογράφηση του κρυπτογραφημένου κειμένου, αποκαλύπτοντας το στρατιωτικό περιεχόμενο της επιστολής.

Το κείμενο περιγράφει λεπτομερώς την ανάπτυξη του γαλλικού και συμμαχικού στρατού σε διάφορες περιοχές, το μέγεθος των στρατευμάτων και τη στρατιωτική πίεση στην Αυστρία.

Napoleon's secret code deciphered after 217 years using AI to read emperor's mysterious letter https://t.co/jR0fDRVZFF https://t.co/witA78E2aq — New York Post (@nypost) October 2, 2026

Η επιστολή αναφέρει ότι ο δούκας του Ντάντσιχ κατέλαβε το Μόναχο και το Πάσσαου με 40 χιλιάδες Βαυαρούς στρατιώτες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Πονιατόφσκι σταθμεύει στις όχθες του ποταμού Βιστούλα με 30 χιλιάδες Πολωνούς στρατιώτες και απειλεί την Κρακοβία. Ενώ αναφέρεται ότι ο πρίγκιπας Ποντεκόρβο διοικούσε τον σαξονικό στρατό που στρατοπέδευε μπροστά από τη Δρέσδη, καταγράφεται ότι ο δούκας του Άουερστεντ κατέλαβε το Μπαϊρόιτ με 80 χιλιάδες Γάλλους στρατιώτες.

Το κείμενο περιέχει επίσης πληροφορίες ότι ο Δούκας του Ρίβολι ηγήθηκε 60 χιλιάδων στρατιωτών που στάθμευαν στο Ουλμ και το Ντονάουβορτ, ενώ ο στρατηγός Ουντινό ήταν παρών κατά μήκος του Άουγκσμπουργκ και του ποταμού Λεχ με επίλεκτα στρατεύματα 40 χιλιάδων ατόμων.

Αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να ακούγονται περίπλοκες, αλλά είναι σημαντικές όσον αφορά την αποκάλυψη του μεγέθους των στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη της περιόδου και της κινητικότητας σε διάφορα μέτωπα. Η επιστολή όχι μόνο απαριθμεί τις θέσεις των στρατευμάτων, αλλά περιλαμβάνει επίσης εκτιμήσεις για την απειλή που αντιμετωπίζει η Αυστρία.

«Μην αφήνεις τον εαυτό σου να φοβάται μερικούς στρατιώτες»

Το μήνυμα αναφέρει ότι τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν προς την αυστριακή κατεύθυνση και έχουν φτάσει τις 80 χιλιάδες στρατιώτες. Λαμβάνοντας υπόψη το Δαλματικό Σώμα και τις εφεδρικές μονάδες που σχηματίζονται σε διάφορες περιοχές, τονίζεται ότι η Αυστρία κινδυνεύει να δεχθεί επίθεση από περισσότερες από μία κατευθύνσεις.

Οι οδηγίες για τον Marmont αναφέρουν ότι δεν πρέπει να φοβάται μικρότερες μονάδες που μπορεί να έρθουν στο δρόμο του όταν λάβει εντολές να δράσει. Η επιστολή περιλαμβάνει τις ακόλουθες λέξεις:

«Όταν λάβετε τη διαταγή πορείας, μην αφήσετε τον εαυτό σας να φοβηθεί μερικούς στρατιώτες ή μια ομάδα όχλου».

Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι οι πολιτοφυλακές έχουν κληθεί σε ενεργό υπηρεσία και καταβάλλονται προσπάθειες για την κινητοποίηση του λαού, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιο βαθμό αυτές οι ενισχύσεις θα συμβάλουν στον στρατό.

Το ιστορικό υπόβαθρο της επιστολής χρονολογείται από μια περίοδο που οι στρατιωτικές δραστηριότητες του Ναπολέοντα στην Ευρώπη εντείνονταν. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο αγώνας μεταξύ της Γαλλίας και των άλλων μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης αναδιαμόρφωνε τα πολιτικά σύνορα και την ισορροπία δυνάμεων της ηπείρου.

Ο Ναπολέων έγινε αυτοκράτορας της Γαλλίας το 1804 και πραγματοποίησε μια σειρά στρατιωτικών εκστρατειών για να επεκτείνει την επιρροή του στην Ευρώπη. Η Αυστρία ήταν μια από τις σημαντικές δυνάμεις που αντιμετώπισε η Γαλλία σε αυτόν τον αγώνα.

Ο Carter Church, στην αξιολόγησή του μετά τη μελέτη, δήλωσε ότι ο κώδικας μπορεί να λυθεί όταν οι ειδικοί διαθέσουν αρκετό χρόνο και πόρους. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η ανάγνωση, η μεταγραφή, η ταξινόμηση, η μετάφραση και η αποκρυπτογράφηση ενός ιστορικού ντοκουμέντου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία πολλαπλών σταδίων.

Η αποκρυπτογράφηση της επιστολής από την εποχή του Ναπολέοντα ήταν ένα από τα αξιοσημείωτα παραδείγματα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορική έρευνα.

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