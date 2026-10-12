Μαζωνάκης: Τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών – Εντοπίστηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη

Snapshot Τα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα δείχνουν ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη.

Οι ουσίες που βρέθηκαν είναι ισχυρές και χρησιμοποιούνται για καταστολή.

Η κατηγορούμενη γιατρός είχε πραγματοποιήσει αναζήτηση σχετικά με τις δύο αυτές ουσίες μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι αρχές θεωρούν ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε μέθη στο ιατρείο του Κολωνακίου κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Snapshot powered by AI

Αντίστροφη μέτρηση για να τεθούν υπόψη των αρχών τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα επιβεβαιώνεται ότι του χορηγήθηκε προποφόλη και μιδαζολάμη, μία ισχυρή ουσία για καταστολή.

Να σημειωθεί ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε κάνει αναζήτηση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης για τις δύο αυτές ουσίες. Σε αυτή τη φάση οι αρχές θεωρούν τραγουδιστής είχε πάρει μέθη στο ιατρείο του Κολωνακίου προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

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