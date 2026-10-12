Μαζωνάκης: Τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών – Εντοπίστηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι αρχές θεωρούν δεδομένο ότι ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε φαρμακευτική καταστολή και αναλγησία στο ιατρείο του Κολωνακίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Τα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα δείχνουν ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη.
- Οι ουσίες που βρέθηκαν είναι ισχυρές και χρησιμοποιούνται για καταστολή.
- Η κατηγορούμενη γιατρός είχε πραγματοποιήσει αναζήτηση σχετικά με τις δύο αυτές ουσίες μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.
- Οι αρχές θεωρούν ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε μέθη στο ιατρείο του Κολωνακίου κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
Αντίστροφη μέτρηση για να τεθούν υπόψη των αρχών τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα επιβεβαιώνεται ότι του χορηγήθηκε προποφόλη και μιδαζολάμη, μία ισχυρή ουσία για καταστολή.
Να σημειωθεί ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε κάνει αναζήτηση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης για τις δύο αυτές ουσίες. Σε αυτή τη φάση οι αρχές θεωρούν τραγουδιστής είχε πάρει μέθη στο ιατρείο του Κολωνακίου προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10 ∙ ANNOUNCEMENTS
Ο Μιχάλης Κουβελιώτης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN
13:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Τραυματίες δύο καθηγητές
13:09 ∙ ANNOUNCEMENTS
Athens Digital Arts Festival 2027: Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχών με θέμα «IT’S ALIVE!»
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ