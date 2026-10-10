Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα για απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος για Γάκα και Θεοδωρόπουλο

Η Αρχή έστειλε έγγραφα τόσο στο κτηματολόγιο όσο και σε πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες για την αναζήτηση και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που να μη φαίνεται ότι ανήκουν με την πρώτη ματιά στους δύο προφυλακιστέους γιατρούς

Παναγιώτης Βελισσάρης

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα για απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος για Γάκα και Θεοδωρόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, προφυλακισμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ξεκινά νέα ποινική έρευνα για κακουργηματική απάτη, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε βάρος των δύο γιατρών.
  • Ζητήθηκε το άνοιγμα θυρίδας τράπεζας στο Κολωνάκι, με την Αρχή να δηλώνει ότι ό,τι βρεθεί μέσα είναι κατασχετέο.
  • Επιβεβαιώνεται ότι χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κοκτέιλ προποφόλης και μιδαζολάμης χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, πιθανώς συμβάλλοντας στον θάνατό του.
  • Ερευνάται η σειρά χορήγησης των φαρμάκων, καθώς αυτή μπορεί να εξηγεί την κατάσταση του τραγουδιστή με κλειστά μάτια κατά την έξοδό του από το ιατρείο.
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Μία νέα διάσταση στην έρευνα για τα πεπραγμένα της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου -οι οποίοι ως γνωστό έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη- προσδίδει η απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος να δεσμευθεί το σύνολο της περιουσίας των δύο γιατρών.

Η Αρχή έστειλε έγγραφα τόσο στο κτηματολόγιο όσο και σε πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες για την αναζήτηση και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που να μη φαίνεται ότι ανήκουν με την πρώτη ματιά στους δύο προφυλακιστέους γιατρούς.

Υπενθυμίζεται πως όπως έγραψε το Newsbomb, η Αρχή ζητεί το άνοιγμα της θυρίδας που εντοπίστηκε σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι και συναινεί στο άνοιγμα αυτής και επιπλέον δηλώνει στις εισαγγελικές πως ό,τι βρεθεί μέσα είναι κατασχετέο.

Επί της ουσίας μετά το έγγραφο της Αρχής για το Ξέπλυμα, ανοίγει μια νέα μεγάλη ποινική έρευνα, έξω από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη που αφορά στα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών για βαριά αδικήματα:

  • κακουργηματικής απάτης,
  • αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος,
  • φοροδιαφυγή και
  • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, το πόρισμα της Αρχής θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Χορήγησαν «κοκτέιλ» προποφόλης και μιδαζολάμης στον Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται πως όπως μετέδωσε χτες το MEGA, επιβεβαιώθηκε ότι χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη, από τη γιατρό της οδού Καρνεάδου Ιωάννα Γάκα, κοκτέιλ προποφόλης και μιδαζολάμης.

Αυτός ο συνδυασμός των δύο φαρμάκωνδημιουργεί υπέρμετρη καταστολή και ενδοχομένως εξετάζεται ότι μπορεί να αποτελεί μεγάλο μέρος της αιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η χορήγηση έγινε χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου.

Είναι δύο φάρμακα που χρησιμοποιούνται για καταστολή ή αναισθησία.

Η σειρά με την οποία φέρεται να χορηγήθηκαν τα δύο φάρμακα στον Γιώργο Μαζωνάκη αποτελεί μία από τις παραμέτρους που εξετάζονται.

Ειδικότερα, διερευνάται εάν προηγήθηκε η μιδαζολάμη. Κατά το ρεπορτάζ, αυτό θα μπορούσε να εξηγεί την εικόνα στην οποία ο τραγουδιστής εμφανιζόταν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου με κλειστά μάτια.

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