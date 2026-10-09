Θάνατος Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου

Snapshot Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των προφυλακισμένων γιατρών Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η δέσμευση περιλαμβάνει τραπεζική θυρίδα στο Κολωνάκι, η οποία θα ανοιχτεί και το περιεχόμενό της θα κατασχεθεί αν βρεθούν στοιχεία.

Γίνεται χαρτογράφηση της περιουσιακής κατάστασης των γιατρών μέσω Κτηματολογίου και ασφαλιστικών εταιρειών για εντοπισμό ακινήτων και επενδυτικών προϊόντων.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά πιθανή τέλεση κακουργηματικής απάτης, αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το πόρισμα της έρευνας θα υποβληθεί στον εισαγγελέα για αξιολόγηση και περαιτέρω νομικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Με τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κλιμακώνεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Αφορά το σύνολο της περιουσίας τους

Η διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας τους έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο αφορά το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και τραπεζική θυρίδα που διατηρούσαν σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο τους. Μάλιστα, η Αρχή έχει εκφράσει εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεσή της για το άνοιγμα της θυρίδας και την κατάσχεση όσων ενδεχομένως βρεθούν στο εσωτερικό της, στο πλαίσιο της έρευνας.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία χαρτογράφησης της περιουσιακής κατάστασης των δύο γιατρών. Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει απευθυνθεί στο Κτηματολόγιο για τον εντοπισμό ακινήτων που ενδέχεται να τους ανήκουν, ενώ έγγραφο έχει αποσταλεί και στις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Σε περίπτωση που εντοπιστούν σχετικά περιουσιακά στοιχεία, θα δεσμευτούν και αυτά.

Πέρα από την περιουσιακή έρευνα, η Αρχή εξετάζει ενδεχόμενη τέλεση τεσσάρων αδικημάτων: κακουργηματικής απάτης, αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, το πόρισμα της Αρχής θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

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