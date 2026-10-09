Θάνατος Μαζωνάκη: Η κόρη των δύο γιατρών επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση

Snapshot Η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών κατέθεσε για περισσότερη από μία ώρα σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Επιβεβαίωσε ότι τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά δήλωσε ότι δεν είδε τον τραγουδιστή.

Η κατάθεσή της επικεντρώθηκε στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε η ίδια, όπως είχε αναφέρει η μητέρα της.

Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, σύμφωνα με την 19χρονη. Snapshot powered by AI

Περισσότερο από μία ώρα διήρκεσε η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών, στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η νεαρή προσήλθε ενώπιον του ανακριτή έπειτα από αίτημα του πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες κατά τις οποίες βρισκόταν εκεί ο τραγουδιστής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 19χρονη φέρεται να επιβεβαίωσε ότι ήταν εκείνη που τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο της εξέτασής της βρέθηκε και η θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία, σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει η μητέρα της, είχε υποβληθεί η ίδια. Η νεαρή φέρεται να επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη διαδικασία, διευκρινίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις.

Διαβάστε επίσης