Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο Θεοδωρόπουλος τη διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό

Σε ανακοίνωση του δικηγόρου του ζητά να αποσυρθούν όλα τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την «ανυπόστατη πληροφορία»

Άγγελος Βουράκης

Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο Θεοδωρόπουλος τη διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος διαψεύδει κατηγορηματικά την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ.
  • Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ζητά την απόσυρση όλων των δημοσιευμάτων που αναπαράγουν αυτή την «ανυπόστατη πληροφορία».
  • Ο γιατρός δεν διαθέτει κανέναν λογαριασμό στο εξωτερικό ούτε στο όνομά του ούτε σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του.
  • Η διασπορά των ψευδών αυτών πληροφοριών προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του Θεοδωρόπουλου.
  • Τα μέσα ενημέρωσης καλούνται να αποκαταστήσουν την αλήθεια και να σταματήσουν την αναπαραγωγή των ψευδών ειδήσεων.
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Διαψεύδει κατηγορηματικά τις αναφορές για διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό ο κατηγορούμενος γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Τέλλος Αγαπηνός, αναφέρεται ότι δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με καταθέσεις «εκατομμυρίων ευρώ» σε τράπεζα του εξωτερικού είναι απολύτως αναληθή και ανυπόστατα.

Μάλιστα, ζητούν από όλα τα μέσα ενημέρωσης να αποσύρουν αυτού του είδους τα δημοσιεύματα και να αποκαταστήσουν την αλήθεια, δηλώνοντας ότι «προσβάλλουν την προσωπικότητα» του κ. Θεοδωρόπουλου και υπονομεύουν το τεκμήριο της αθωότητας.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου, Τέλλου Αγαπηνού

Εκ μέρους του εντολέα μας, ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, διαψεύδουμε με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την απολύτως αναληθή και ανυπόστατη πληροφορία ότι δήθεν εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του στο εξωτερικό με καταθέσεις δήθεν «εκατομμυρίων ευρώ», επικαλούμενα μάλιστα υποτιθέμενες διαρροές από δήθεν «επίσημες πηγές».

Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομα του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/ φορολογικά του στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή. Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης.

Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να παύσουν άμεσα την αναπαραγωγή της εν λόγω ψευδούς πληροφορίας και να προβούν στην προσήκουσα αποκατάσταση της αλήθειας.

Επισημαίνουμε ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών, ιδίως όταν αυτές αποδίδονται αορίστως σε δήθεν επίσημες πηγές, προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα μας, υπονομεύει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική υπόθεση.

Με την ιδιότητα του πληρεξουσίου δικηγόρου Αγαπηνός Ν. Τέλλος , Δικηγόρος Αθηνών

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