Μαζωνάκης: Χορήγησαν «κοκτέιλ» προποφόλης και μιδαζολάμης - Πέταξαν τα μπουκαλάκια

Snapshot Επιβεβαιώθηκε η χορήγηση κοκτέιλ προποφόλης και μιδαζολάμης στον Γιώργο Μαζωνάκη από την ανειδίκευτη γιατρό Ιωάννα Γιάκα.

Ο συνδυασμός των φαρμάκων προκαλεί υπέρμετρη καταστολή και εξετάζεται ως πιθανή αιτία θανάτου.

Η χορήγηση έγινε χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, γεγονός που ερευνάται.

Εξετάζεται η σειρά χορήγησης των φαρμάκων, με πιθανή προτεραιότητα στη μιδαζολάμη που εξηγεί την κατάσταση του θύματος.

Υπάρχουν ερωτήματα για την εξαφάνιση των φυαλίδιων των φαρμάκων, με υποψίες για εγκληματικά λάθη ή ενέργειες. Snapshot powered by AI

Επιβεβαιώθηκε ότι χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη, από τη γιατρό της οδού Καρνεάδου Ιωάννα Γάκα, κοκτέιλ προποφόλης και μιδαζολάμης, όπως μεταδόθηκε στην εκπομή Live News του MEGA.

Αυτός ο συνδυασμός των δύο φαρμάκωνδημιουργεί υπέρμετρη καταστολή και ενδοχομένως εξετάζεται ότι μπορεί να αποτελεί μεγάλο μέρος της αιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η χορήγηση έγινε χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου.

Είναι δύο φάρμακα που χρησιμοποιούνται για καταστολή ή αναισθησία.

Η σειρά με την οποία φέρεται να χορηγήθηκαν τα δύο φάρμακα στον Γιώργο Μαζωνάκη αποτελεί μία από τις παραμέτρους που εξετάζονται.

Ειδικότερα, διερευνάται εάν προηγήθηκε η μιδαζολάμη. Κατά το ρεπορτάζ, αυτό θα μπορούσε να εξηγεί την εικόνα στην οποία ο τραγουδιστής εμφανιζόταν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου με κλειστά μάτια.

Στην ίδια εκπομπή, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης δήλωσε πως δεν πείθεται ότι η κόρη του ζεύγους των γιατρών του Κολωνακίου έκανε πλασμαφαίρηση.

Επίσης, στην εκπομπή διατυπώθηκαν ερωτήματα για το πού βρίσκονται τα φυαλίδια των φαρμάκων που χορηγήθηκαν.

«Αυτός που εξαφανίζει στοιχεία νιώθει ότι είναι ένοχος ή έκανε εγκληματικά λάθη. Μόνο εγκληματίας εξαφανίζει στοιχεία» ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

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