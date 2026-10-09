Μαζωνάκης: Οι φωτογραφίες από το χρηματικιβώτιο του τραγουδιστή

Snapshot Το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν άδειο κατά το άνοιγμά του.

Οι φωτογραφίες από το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA.

Το χρηματοκιβώτιο είχε μεταφερθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης και άνοιξε παρουσία εισαγγελέα.

Η εξωτερική εμφάνιση του χρηματοκιβωτίου ήταν συνηθισμένη και όχι ιδιαίτερα προηγμένη όπως είχε φημολογηθεί. Snapshot powered by AI

Κανένα περιεχόμενο δεν έκρυβε τελικά το χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι φωτογραφίες που προβλήθηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA αποτυπώνουν το άδειο εσωτερικό του, μετά το άνοιγμά του πριν από λίγες ημέρες.

Στην εκπομπή Live News παρουσιάστηκαν μια σειρά φωτογραφιών που δείχνουν το χρηματοκιβώτιο στο μπαλκόνι του Αστυνομικού Τμήματος της Κυψέλης, όπου παρουσία εισαγγελέα ανοίχτηκε.

Εκεί είχε μεταφερθεί το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε στην κατοικία του τραγουδιστή στη Βούλα.

Από τις φωτογραφίες φαίνεται το χρηματοκιβώτιο να είναι άδειο.

Οι εικόνες δίνουν επίσης μια διαφορετική διάσταση στη φημολογία για τα χαρακτηριστικά του. Παρότι είχε παρουσιαστεί ως ιδιαίτερα προηγμένο, η εξωτερική του εμφάνιση παραπέμπει σε συνηθισμένο χρηματοκιβώτιο, αντίστοιχο με εκείνα που συναντώνται σε ξενοδοχεία.

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