CNBC: Η συμφωνία Τραμπ-Ρωσίας για το ντίζελ καλύπτει λιγότερο από δύο εβδομάδες αμερικανικής ζήτησης

Snapshot Η συμφωνία Τραμπ-Ρωσίας προβλέπει την διάθεση 4,8 εκατ. τόνων ντίζελ που καλύπτ περίπου δέκα ημέρες αμερικανικής ζήτησης ή λίγο περισσότερο από μία ημέρα παγκόσμιας ζήτησης.

Η ποσότητα αυτή θεωρείται πολύ μικρή για να μειώσει σημαντικά τις τιμές του ντίζελ ή να επηρεάσει ουσιαστικά το κόστος των καυσίμων στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ντίζελ και δεν χρειάζονται την ρωσική προσφορά, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η διάθεση του ρωσικού ντίζελ θα μειώσει τις τιμές χονδρικής μόλις κατά 1 έως 2 δολάρια το βαρέλι.

Οι διακοπές στην παραγωγική ικανότητα των ρωσικών διυλιστηρίων και οι συνεχείς επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές περιορίζουν την ικανότητα αύξησης της ρωσικής παραγωγής ντίζελ. Snapshot powered by AI

Η συμφωνία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία για το ντίζελ προβλέπει τη διάθεση 4,8 εκατ. τόνων στην παγκόσμια αγορά, δηλαδή συνολικά σχεδόν 36 εκατ. βαρελιών.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περίπου δέκα ημέρες εγχώριας ζήτησης στις ΗΠΑ ή σε λίγο περισσότερο από μία ημέρα παγκόσμιας ζήτησης, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC.

Οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ντίζελ και επομένως δεν χρειάζονται τη ρωσική προσφορά, δήλωσε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

Η Goldman Sachs εκτίμησε ότι η αρχική διάθεση ρωσικού ντίζελ θα μειώσει τις τιμές χονδρικής μόλις κατά 1 έως 2 δολάρια το βαρέλι.

Η συμφωνία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία για το ντίζελ είναι απίθανο να μειώσει σημαντικά το κόστος των καυσίμων για τους οδηγούς φορτηγών και τους αγρότες, όπως εκτιμάται στην ίδια ανάλυση. Η ποσότητα που προβλέπεται να εξαγάγει η Μόσχα είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με τη ζήτηση στις ΗΠΑ και παγκοσμίως.

Καθώς το ντίζελ χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ευρείας γκάμας αγαθών, αλλά και για τη συγκομιδή των καλλιεργειών, η αύξηση του κόστους του τείνει να διαχέεται σε ολόκληρη την οικονομία, ανεβάζοντας τις τιμές.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν τον Νοέμβριο, ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να αντιμετωπίσει τις τιμές των καυσίμων λόγω της επίδρασής τους στον πληθωρισμό.

Η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους στην παγκόσμια αγορά, ανέφερε ο Τραμπ την Παρασκευή σε ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα με την S&P Global Platts, ένας μετρικός τόνος ντίζελ αντιστοιχεί σε περίπου 7,45 βαρέλια.

Επομένως, το Κρεμλίνο συμφώνησε να εξαγάγει αρχικά περίπου 2,24 εκατ. βαρέλια. Εάν η ποσότητα αυτή κατανεμηθεί σε έναν ολόκληρο μήνα, αντιστοιχεί σε 74.500 βαρέλια ημερησίως.

Αυτό ισοδυναμεί με περίπου το 2% της συνολικής αμερικανικής ζήτησης, η οποία διαμορφώθηκε στα 3,65 εκατ. βαρέλια ημερησίως την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA). Αντιπροσωπεύει επίσης πολύ λιγότερο από το 1% των άνω των 28 εκατ. βαρελιών που καταναλώνονται καθημερινά παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

«Δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες, είναι μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα», δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC ο Νιλ Άτκινσον, πρώην επικεφαλής του τμήματος πετρελαϊκής βιομηχανίας και αγορών του IEA.

Δέκα ημέρες αμερικανικής ζήτησης

Η Ρωσία προβλέπεται να αποστείλει ακόμη 500.000 τόνους, δηλαδή 3,73 εκατ. βαρέλια, τον Νοέμβριο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ποσότητα ενός εκατ. τόνων, που αντιστοιχεί σε 7,45 εκατ. βαρέλια. Στη συνέχεια, η Μόσχα θα διαθέσει άλλους τρεις εκατ. τόνους, δηλαδή 22,35 εκατ. βαρέλια, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ανάλογα με την κατάσταση των διυλιστηρίων της χώρας, όπως είπε ο Τραμπ.

Η Goldman Sachs εκτίμησε τη Δευτέρα ότι το ρωσικό ντίζελ που προγραμματίζεται να διατεθεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα μειώσει τις τιμές χονδρικής μόλις κατά 1 έως 2 δολάρια το βαρέλι στις αμερικανικές ακτές του Κόλπου του Μεξικού και στην Ευρώπη.

Συνολικά, εφόσον υλοποιηθεί όπως ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο, η συμφωνία Τραμπ με τη Ρωσία θα διοχετεύσει στην αγορά 4,8 εκατ. μετρικούς τόνους ντίζελ, δηλαδή 35,76 εκατ. βαρέλια. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περίπου δέκα ημέρες εγχώριας ζήτησης στις ΗΠΑ ή σε λίγο περισσότερο από μία ημέρα παγκόσμιας ζήτησης.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ντίζελ και δεν χρειάζονται τη ρωσική προσφορά, δήλωσε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης. Το ρωσικό ντίζελ θα μπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισμό για τις αμερικανικές ποσότητες σε χώρες όπως η Βραζιλία και η Τουρκία, ανέφεραν αναλυτές της Kpler σε σημείωμά τους τη Δευτέρα.

«Οι ποσότητες αυτές θα έχουν πραγματικά πολύ μικρή επίδραση σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα», δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC ο Ντάνιελ Χάινς, ανώτερος αναλυτής στρατηγικής εμπορευμάτων της ANZ.

Πολιτική πίεση

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ντίζελ δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή τη Δευτέρα ως αντίδραση στη συμφωνία, κλείνοντας με πτώση περίπου ενός σεντ, ενώ την Τρίτη κινούνται ανοδικά.

Σύμφωνα με τον Λίποου, αυτό δείχνει ότι η αγορά αντιμετωπίζει τη συμφωνία κυρίως ως λεκτική παρέμβαση του Τραμπ, με στόχο να δείξει στους καταναλωτές ότι αναλαμβάνει δράση για τις τιμές των καυσίμων.

Η συμφωνία με τη Ρωσία έρχεται ενώ ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να μειώσει τις τιμές των καυσίμων, με λιγότερο από έναν μήνα να απομένει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Η μέση τιμή του ντίζελ στη χώρα ήταν την Τρίτη 6,28 δολάρια το γαλόνι, αυξημένη κατά 72% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA).

Οι τιμές έχουν εκτιναχθεί καθώς η Ουκρανία πλήττει επανειλημμένα ρωσικά διυλιστήρια. Το Ιράν και οι σύμμαχοί του, οι Χούθι, έχουν επίσης χτυπήσει διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και έχουν διαταράξει τις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας την προσφορά καυσίμων.

Δεν είναι σαφές από πού θα προέλθει το ρωσικό ντίζελ που προβλέπει η συμφωνία Τραμπ, δεδομένου ότι η Μόσχα διέκοψε τις εξαγωγές της λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια, αγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης, δήλωσε ο Άτκινσον.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αίρει εν μέρει την απαγόρευση εξαγωγών, προκειμένου να παραδώσει τις ποσότητες που προβλέπονται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Περιορισμένες επιλογές και νέες διαταραχές

Ο Τραμπ διαθέτει περιορισμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των τιμών του ντίζελ. Ο πρόεδρος εξέτασε το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, αλλά εγκατέλειψε την ιδέα επειδή θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές της βενζίνης. Σύμφωνα με την AAA, η μέση τιμή της απλής βενζίνης είναι 4,34 δολάρια το γαλόνι, έναντι 3,08 δολαρίων πριν από έναν χρόνο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει στους οδηγούς φορτηγών να χρησιμοποιούν στο οδικό δίκτυο ντίζελ το οποίο προορίζεται για χρήση εκτός δρόμου και απαλλάσσεται από φόρους. Ωστόσο, η φορολογική υποχρέωση αναβάλλεται, δεν καταργείται.

Για να βελτιωθεί η κατάσταση, πρέπει να επανέλθει στην αγορά παραγωγική δυναμικότητα διύλισης, δήλωσε ο Χάινς. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί στη Μέση Ανατολή, ενώ ο κίνδυνος νέων επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια παραμένει υψηλός, πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία είχε ήδη παραβιάσει την εκεχειρία για τις ενεργειακές υποδομές που ανακοίνωσε ο Τραμπ την Κυριακή. Προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα απαντήσει εάν η Μόσχα δεν τηρήσει την εκεχειρία.

Η Goldman Sachs εκτίμησε ότι η δυναμικότητα των ρωσικών διυλιστηρίων που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας είναι κατά τρία εκατ. βαρέλια ημερησίως μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, «καθιστώντας δύσκολη την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής ντίζελ».

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