Το ελικόπτερο του Τραμπ «απογείωσε» την ψεύτικη βλεφαρίδα δημοσιογράφου

Snapshot Η δημοσιογράφος Τέιλορ Μίτσελ αποκάλυψε ότι το κύμα αέρα από τις προπέλες του ελικοπτέρου του Ντόναλντ Τραμπ ξεκόλλησε την ψεύτικη βλεφαρίδα της κατά την απογείωση.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Μίτσελ ήταν στον αέρα, και κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ίδια σχολίασε αυτοσαρκαζόμενη το γεγονός, ζητώντας επιβεβαίωση αν έχει συμβεί και σε άλλους.

Δεν έγινε σαφές αν η δεύτερη ψεύτικη βλεφαρίδα της δημοσιογράφου επηρεάστηκε από τον αέρα του ελικοπτέρου. Snapshot powered by AI

Πρωταγωνίστρια μιας ευτράπελης σκηνής κατά την απογείωση του ελικοπτέρου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έπεσε η δημοσιογράφος της Real America's Voice, Τέιλορ Μίτσελ, το οποία αποκάλυψε η ίδια σε ανάρτησή της, αυτοσαρκαζόμενη.

Το κύμα αέρα από τις προπέλες του ελικοπτέρου λίγο πριν την απογείωση αποδείχθηκε τόσο ισχυρό που ξεκόλλησε την ψεύτικη βλεφαρίδα της ακριβώς τη στιγμή που ήταν στο τηλεοπτικό παράθυρο.

Το βίντεο δείχνει πώς η κοπέλα δέχεται τις σφοδρές ριπές αέρα στο πρόσωπο, με την ψεύτικη βλεφαρίδα να ξεκολλάει από το μάτι της και να πετάει μακριά. Η δημοσιογράφος δεν ανέφερε αν και η δεύτερη βλεφαρίδα έπεσε «θύμα»...

«Λοιπόν, ναι… η απογείωση του M1 μου έβγαλε κυριολεκτικά μια βλεφαρίδα σήμερα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ότι δεν είμαι η μόνη», έγραψε η Μίτσελ στην ανάρτησή της, μαζί με το βίντεο της αποκόλλησης της βλεφαρίδας.