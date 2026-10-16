Με 151,83 χλμ/ώρα πάνω σε skateboard: Κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

Τα 151,83 χιλιόμετρα την ώρα έφτασε πάνω σε skateboard ο Ντιέγκο Πονσελέ, κατακτώντας το ρεκόρ Γκίνες για την υψηλότερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί με τον αναβάτη σε όρθια θέση.

Ο 27χρονος αθλητής της Red Bull πέτυχε την επίδοση στη Route du Port, στο Λεζ Εμπουλμάν του Κεμπέκ, στον Καναδά. Η κατάβαση πραγματοποιήθηκε σε τμήμα του δρόμου που είχε κλείσει στην κυκλοφορία και πιστοποιήθηκε από επίσημο κριτή των Guinness World Records στις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

https://www.instagram.com/corriere/reel/DejBQsgDpcj/

Για τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο downhill skateboarding, η πρώτη υπέρβαση ήρθε ήδη από την πρώτη ημέρα των δοκιμών. Με ταχύτητα 146,88 χλμ./ώρα, ξεπέρασε τα 146,73 χλμ./ώρα του Πιτ Κόνολι, ο οποίος κατείχε το ρεκόρ από το 2017, έχοντας πραγματοποιήσει την κατάβασή του στην ίδια πλαγιά.

Ο Πονσελέ, ωστόσο, ήθελε να περάσει το όριο των 150 χλμ./ώρα. Οι συνθήκες του ανέμου τον υποχρέωσαν να περιμένει πέντε ημέρες, μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει στον δρόμο για τη νέα προσπάθεια.

Όταν βρήκε τις κατάλληλες συνθήκες, ανέβασε την επίδοσή του στα 151,83 χλμ./ώρα, εξασφαλίζοντας τον τίτλο του ταχύτερου skateboarder στον κόσμο σε όρθια θέση.

«Στα 146,88 χλμ./ώρα δεν ήμουν ακόμη ικανοποιημένος. Μόνο όταν έφτασα τα 151 χλμ./ώρα ένιωσα απόλυτη χαρά», δήλωσε.

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