Οι δρόμοι της οργής και στην Ιταλία: Εξαπλώνονται οι σχολικές ταραχές
Επεισοδιακές μαθητικές διαδηλώσεις και στην Ιταλία
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- Χιλιάδες μαθητές στην Ιταλία συμμετείχαν σε βίαιες διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο, την υποβάθμιση των σχολικών συνθηκών και το υψηλό κόστος διαβίωσης.
- Σε πόλεις όπως Τορίνο, Γένοβα, Βενετία και Ρώμη σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, με χρήση μολότοφ, πέτρες και πυροτεχνήματα.
- Στη Ρώμη, διαδηλωτές επιτέθηκαν με πυροτεχνήματα στο υπουργείο Παιδείας, ζητώντας άμεσες επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.
- Ο δήμαρχος Τορίνο κάλεσε τους φοιτητές να διαχωρίσουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις από τις βίαιες ενέργειες χούλιγκαν.
- Οι ταραχές στην Ιταλία συμβαδίζουν με παρόμοιες νεανικές κινητοποιήσεις σε Γαλλία και Αλβανία.
Σε έναν ακήρυχτο πόλεμο, που δείχνει να παίρνει πανευρωπαϊκές διαστάσεις, χιλιάδες έφηβοι μαθητές στην Ιταλία βγήκαν στους δρόμους και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς.
Εξοργισμένοι μαθητές έριξαν μολότοφ, πέτρες και πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο, την επιδείνωση των σχολικών συνθηκών και το κόστος διαβίωσης.
Σε πολλές πόλεις επικράτησε χάος, εξοργισμένοι διαδηλωτές φώναζαν «Χρήματα για τα σχολεία, όχι για τον πόλεμο!» και «Λιγότερα όπλα, περισσότερα δικαιώματα!», καθώς η οργή για την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ιταλίας φτάνει στο αποκορύφωμά της – μια κατάσταση που θυμίζει τις εκρηκτικές ταραχές που ξέσπασαν στη Γαλλία τον περασμένο μήνα.
Στο Τορίνο, νέοι πέταξαν πέτρες εναντίον αστυνομικών – οι οποίοι αντέδρασαν χρησιμοποιώντας υδροβόλα και ρίχνοντας δακρυγόνα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Σε ένα άλλο βίντεο, φαίνεται μια ομάδα φοιτητών να κουνά βίαια ένα αστυνομικό φορτηγό, προσπαθώντας να το αναποδογυρίσουν.
Επίσης στο Τορίνο, στην κεφαλή της πορείας πυρπολήθηκε ένα άρμα μάχης κατασκευασμένο από χαρτόνι. Η συμβολική αυτή κίνηση έγινε για να επιβεβαιωθεί η αντίθεση στον πόλεμο και στις στρατιωτικές δαπάνες, ένα από τα θέματα που συνοδεύουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες σε διάφορες ιταλικές πόλεις.
Παρόμοιες συγκρούσεις στη Γένοβα, τη Βενετία, την Πάδοβα, το Τρεβίζο και την Μπολόνια. Στη Βερόνα, περίπου δέκα φοιτητές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για έρευνα μετά τη διαμαρτυρία, όταν πυρπολήθηκαν πέντε κάδοι απορριμμάτων.
Βία ξέσπασε επίσης στην πρωτεύουσα Ρώμη, όπου μια ομάδα διαδηλωτών έριξε πυροτεχνήματα και καπνογόνα στο κτίριο του υπουργείου Παιδείας. Εξοργισμένοι μαθητές και καθηγητές απαιτούν επείγουσες επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, εν μέσω της γενικευμένης οργής για τη χρόνια υποχρηματοδότηση και τις ερειπωμένες αίθουσες διδασκαλίας.
Σε μια απελπισμένη έκκληση μέσω Instagram, ο δήμαρχος του Τορίνο Στέφανο Λο Ρούσο προέτρεψε τους φοιτητές να «υπερασπιστούν» τις ιδέες τους, αλλά να «απομονώσουν τους χούλιγκαν» που επιδιώκουν να προκαλέσουν χάος.
Οι ταραχές στην Ιταλία λαμβάνουν χώρα την ώρα που η Γαλλία εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα του μεγαλύτερου κινήματος νεανικών διαδηλώσεων των τελευταίων δεκαετιών, ενώ στην 4η ημέρα βρίσκονται οι κινητοποιήσεις και στην Αλβανία.