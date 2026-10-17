ΟΗΕ: Πρώτη η Γκρίνσπαν στην έκτη άτυπη ψηφοφορία για νέο ΓΓ ΟΗΕ

Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη -- τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΟΗΕ: Πρώτη η Γκρίνσπαν στην έκτη άτυπη ψηφοφορία για νέο ΓΓ ΟΗΕ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν προηγήθηκε στην έκτη άτυπη ψηφοφορία για νέο ΓΓ του ΟΗΕ με εννέα ψήφους ενθάρρυνσης αλλά δύο αρνητικές από μόνιμα μέλη.
  • Κανένας από τους επτά υποψηφίους δεν απέφυγε αρνητικές ψήφους από τα μόνιμα μέλη, που μπορούν να εμποδίσουν την τελική επιλογή.
  • Ο Ραφαέλ Γκρόσι και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ ακολουθούν με οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης και διαφορές στην υποστήριξη των μόνιμων μελών.
  • Η διαδικασία διαδοχής παραμένει ανοικτή, καθώς καμία υποψηφιότητα δεν έχει ακόμα τον απαιτούμενο συνδυασμό θετικής υποστήριξης και απουσίας βέτο από μόνιμα μέλη.
  • Η τελική επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα απαιτεί τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφους και κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
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Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν διατήρησε το προβάδισμα στην έκτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, συγκεντρώνοντας εννέα ψήφους ενθάρρυνσης, πέντε αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Ωστόσο, δύο από τις αρνητικές ψήφους προήλθαν από μόνιμα μέλη του Συμβουλίου, στοιχείο που δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην υποψηφιότητά της.

Η ψηφοφορία της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε υπό την ελληνική προεδρία, με χρήση ψηφοδελτίων διαφορετικού χρώματος για τα πέντε μόνιμα και τα δέκα εκλεγμένα μέλη. Τα κόκκινα ψηφοδέλτια των μόνιμων μελών επέτρεψαν να αποτυπωθεί χωριστά η στάση τους, χωρίς να αποκαλύπτεται ποια χώρα υποστήριξε ή αποδοκίμασε κάθε υποψήφιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ψηφοφορίας -όπως διέρρευσαν- κανένας από τους επτά υποψηφίους δεν απέφυγε αρνητικές ψήφους από μόνιμα μέλη. Οι ψήφοι αποθάρρυνσης σε αυτήν την άτυπη διαδικασία δεν αποτελούν επίσημη άσκηση βέτο, αλλά καταγράφουν αντιρρήσεις που, εφόσον διατηρηθούν στην τελική ψηφοφορία, μπορούν να εμποδίσουν τη σύσταση ενός υποψηφίου προς τη Γενική Συνέλευση.

Η Γκρίνσπαν, από την Κόστα Ρίκα, έλαβε τρεις ψήφους ενθάρρυνσης και δύο αποθάρρυνσης από τα μόνιμα μέλη. Παρότι συγκέντρωσε συνολικά εννέα θετικές ψήφους, η αντίθεση δύο μελών με δικαίωμα βέτο παραμένει κρίσιμο εμπόδιο.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ συγκέντρωσαν από οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης, έξι αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Διαφορετική ήταν, ωστόσο, η κατανομή μεταξύ των μόνιμων μελών: ο Γκρόσι έλαβε δύο θετικές, δύο αρνητικές και μία «χωρίς γνώμη», ενώ η Ροντρίγκες Μπίρκετ τρεις θετικές και δύο αρνητικές.

Ο Μακί Σαλ συγκέντρωσε πέντε ψήφους ενθάρρυνσης και δέκα αποθάρρυνσης. Από τα μόνιμα μέλη, δύο τον ενθάρρυναν και τρία τον αποθάρρυναν.

Ο Ολάρα Οτούνου έλαβε τέσσερις ψήφους ενθάρρυνσης, δέκα αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Μεταξύ των μόνιμων μελών, μία ψήφος ήταν θετική, τρεις αρνητικές και μία «χωρίς γνώμη».

Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα συγκέντρωσε τρεις ψήφους ενθάρρυνσης, εννέα αποθάρρυνσης και τρεις «χωρίς γνώμη». Από τα μόνιμα μέλη, ένα την ενθάρρυνε, τρία την αποθάρρυναν και ένα δεν εξέφρασε γνώμη.

Η Ιβόν Α-Μπάκι έλαβε μία ψήφο ενθάρρυνσης και δεκατέσσερις αποθάρρυνσης, με αρνητική στάση και από τα πέντε μόνιμα μέλη.

Η εικόνα της έκτης ψηφοφορίας διατηρεί ανοιχτή τη διαδικασία διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες. Η Γκρίνσπαν παραμένει πρώτη σε συνολική υποστήριξη, ενώ ο Γκρόσι και η Ροντρίγκες Μπίρκετ ακολουθούν με μία θετική ψήφο λιγότερη. Καμία υποψηφιότητα, όμως, δεν συγκεντρώνει ακόμη τον συνδυασμό υποστήριξης και απουσίας αντίθεσης από μόνιμο μέλος που απαιτείται για την τελική επιλογή.

Ο επόμενος Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη -- τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

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