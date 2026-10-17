Όρεγκον: «Κλεισμένος στον εαυτό του» ο 16χρονος δράστης της επίθεσης σε σχολείο

Snapshot Ο 16χρονος δράστης της επίθεσης σε σχολείο στο Όρεγκον περιγράφεται από γείτονες ως κλειστός και μοναχικός χαρακτήρας.

Ο έφηβος, πρώην μαθητής του σχολείου, σκότωσε τρία παιδιά και μια δασκάλα πριν πέσει νεκρός από πυρά πατέρα μαθητριών.

Ζούσε απομονωμένος με τη μητέρα του, ενώ οι γείτονες σημειώνουν ότι το σπίτι ήταν πάντα ήσυχο και οι ένοικοι έφευγαν και επέστρεφαν βιαστικά.

Οι γείτονες δεν φαντάζονταν ότι ο δράστης κατείχε όπλο και εξέφρασαν σοκ για το περιστατικό.

Η μητέρα του δράστη εμφανίστηκε συντετριμμένη κατά την παρουσία της αστυνομίας. Snapshot powered by AI

Ο 16χρονος δράστης της φονικής επίθεσης σε σχολείο της πόλης Μπεντ, στο Όρεγκον των ΗΠΑ, ήταν «κλειστός χαρακτήρας», αφηγήθηκαν γείτονές του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ήταν πραγματικά μοναχικός», δήλωσε ένας εξ αυτών στο AFP υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Τον έβλεπα πάντα ντυμένο στα μαύρα, σκυθρωπό και σκυφτό. Δεν έλεγε ποτέ καλημέρα» και «φαινόταν πολύ αποτραβηγμένος».

Ο 16χρονος Γκρίφιν Τζ. Τζον άνοιξε πυρ την Πέμπτη μέσα στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, σκοτώνοντας τρία παιδιά - ηλικίας 5, 8 και 11 ετών - καθώς και μια δασκάλα. Ο πατέρας δύο μαθητριών καταδίωξε και πυροβόλησε τον δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός προτού καταφθάσουν αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος ήταν πρώην μαθητής στο συγκεκριμένο σχολείο.

Γείτονες που μίλησαν AFP είπαν ότι ο έφηβος ζούσε απομονωμένος με τη μητέρα του, συμπληρώνοντας πως σπανίως έβγαιναν από το σπίτι. «Το σπίτι ήταν πάντα ήσυχο, σαν να μην έμενε κανείς εκεί. Έφευγαν κι έρχονταν πολύ βιαστικά», αφηγήθηκε κάποιος.

Μια γειτόνισσα τόνισε πως «ούτε καν φανταζόταν» πως ο έφηβος είχε όπλο. «Το σπίτι έχει ξύλινους τοίχους, θα μπορούσε να είχε πυροβολήσει προς τα εδώ και ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί», συμπλήρωσε.

Ένας άλλος γείτονας ανέφερε ότι είδε αστυνομικούς με τη μητέρα του δράστη, η οποία έκλαιγε. «Είναι δύσκολο να χωνέψεις πως ένας γείτονάς σου θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε.

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