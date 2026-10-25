Ισραήλ: «Σφραγίζει» τη Δυτική Όχθη λόγω εκλογών – Κλείνουν τα περάσματα

Snapshot Το Ισραήλ ανακοίνωσε πλήρη αποκλεισμό της Δυτικής Όχθης κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών της Τρίτης.

Όλες οι χερσαίες διελεύσεις από και προς τη Δυτική Όχθη και την Κοιλάδα του Ιορδάνη θα παραμείνουν κλειστές καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από εισήγηση των υπηρεσιών ασφαλείας και περιλαμβάνει απαγόρευση εισόδου και εξόδου των Παλαιστινίων εργαζομένων.

Ο αποκλεισμός επεκτείνεται και στις βιομηχανικές ζώνες της περιοχής, με καμία χερσαία διέλευση να μην λειτουργεί την ημέρα των εκλογών.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις πρόσφατες αιματηρές συγκρούσεις στη Δυτική Όχθη, όπου δύο Ισραηλινοί στρατιώτες και δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας τίθεται το Ισραήλ ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Τρίτης, με τον στρατό να προχωρά σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Όπως ανακοινώθηκε τα ξημερώματα, όλες οι χερσαίες διελεύσεις από και προς την κατεχόμενη Δυτική Όχθη θα κλείσουν ασφυκτικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, αποκόπτοντας πλήρως την περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη στο ανώτατο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας, έπειτα από σχετική, αυστηρή εισήγηση του μηχανισμού ασφαλείας της χώρας. Το μέτρο προβλέπει την πλήρη απαγόρευση εισόδου και εξόδου των Παλαιστίνιων εργαζομένων σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη (την οποία οι ισραηλινές αρχές ονομάζουν επισήμως Ιουδαία και Σαμάρεια), καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Κοιλάδας του Ιορδάνη.

Το «λουκέτο» στα περάσματα επεκτείνεται και στις βιομηχανικές ζώνες, με την επίσημη ανακοίνωση του στρατού να ξεκαθαρίζει πως καμία χερσαία διέλευση δεν θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας των εκλογών.

Σε κλοιό ασφαλείας μετά τις συμπλοκές

Ο πλήρης αποκλεισμός των παλαιστινιακών εδαφών έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου το θερμόμετρο της έντασης έχει χτυπήσει «κόκκινο». Τις προηγούμενες ημέρες, η Δυτική Όχθη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ευρείας κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης των Ισραηλινών.

Η κλιμάκωση αυτή αποτέλεσε την άμεση απάντηση στον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτικών μέσα στην εβδομάδα, οι οποίοι δέχτηκαν πυρά από δύο Παλαιστίνιους ενόπλους. Η αιματηρή συμπλοκή έληξε με τους δύο δράστες να πέφτουν επίσης νεκροί, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή λίγα μόλις 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες.

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