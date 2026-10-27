Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Η επόμενη μέρα και η καταληκτική ημερομηνία της 27ης Δεκεμβρίου

Snapshot Το Εφετείο Ισμαηλίας ανέβαλε για τις 27 Δεκεμβρίου την εξέταση των αγωγών της Μονής Αγίας Αικατερίνης και του Κυβερνείου Νότιου Σινά για τις εκτάσεις του μοναστηριού.

Η νέα συμφωνία δίνει στους μοναχούς το δικαίωμα θρησκευτικής κατοχής και χρήσης του μοναστηριού και των εκτάσεων μέσω ενοικίασης από την αιγυπτιακή κυβέρνηση, χωρίς αναγνώριση ιδιοκτησίας.

Η δικαστική απόφαση του 2025 επιβεβαιώνει την κυριότητα του αιγυπτιακού κράτους επί των μοναστηριακών εκτάσεων και περιορίζει τα νομικά προνόμια των μοναχών στην Αίγυπτο.

Η συμφωνία υποστηρίζεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας, καθώς και τις Ιερά Συνόδους Ελλάδας και Κύπρου και την ελληνική κυβέρνηση.

Ο ηγούμενος Συμεών δεν έχει ακόμη επίσημη αναγνώριση από την αιγυπτιακή κυβέρνηση, γεγονός που περιορίζει την πρόσβασή του σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κρατικές συναλλαγές. Snapshot powered by AI

Μετά την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών και ηγουμένου της Μονής της Αγίας Αικατερίνης για την πρόθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το μοναστήρι και τις γύρω εκτάσεις, το Εφετείο Ισμαηλίας (Περιφέρεια Αλ-Τουρ), με επικεφαλής τον Σύμβουλο Αλάα Αμπντέλ-Ραζέκ, αποφάσισε χθες να αναβάλει την εξέταση όλων των αγωγών που έχουν κατατεθεί από τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης και το Κυβερνείο του Νότιου Σινά σχετικά με τις εκτάσεις του μοναστηριού για τη συνεδρίαση της 27ης Δεκεμβρίου, προκειμένου να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για το νομικό καθεστώς του υπεύθυνου για τις υποθέσεις του μοναστηριού.

Τι ανέφερε ο δικηγόρος της Μονής

Σύμφωνα με αραβικά μέσα, ο δικηγόρος του μοναστηριού, Fathi Ragheb, ανέφερε ότι είχε διαβάσει στις εφημερίδες για έναν πιθανό διακανονισμό μεταξύ της αιγυπτιακής κυβέρνησης και της Μονής της Αγίας Αικατερίνης. Ωστόσο, αρκετές νομικές υποθέσεις εξακολουθούν να εκκρεμούν ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και του Εφετείου και δεν έχουν ακόμη εκδοθεί αποφάσεις. Στη συνέντευξή του στον αιγυπτιακό ιστότοπο Mada Masr, ζήτησε χρόνο για να καθορίσει την τύχη αυτών των υποθέσεων, αφού συμβουλεύτηκε τους αξιωματούχους του μοναστηριού. Η Mada Masr προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με έναν μοναχό ή με έναν από τους εκπροσώπους του μοναστηριού, χωρίς αποτέλεσμα.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας

Η συμφωνία παρέχει στους μοναχούς το δικαίωμα να κατέχουν το μοναστήρι και τα θρησκευτικά του ιδρύματα, επιτρέποντάς τους να διαμένουν και να ασκούν τις τελετουργίες τους, ενώ νοικιάζουν τους κήπους και τις γύρω εκτάσεις από την αιγυπτιακή κυβέρνηση έναντι συμβολικού τιμήματος και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να αναγνωρίζεται ιδιοκτησία των μοναχών σε καμία από τις εκτάσεις, σύμφωνα με μια πηγή κοντά στο μοναστήρι που μίλησε τότε στο Mada Masr, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Αιγύπτιοι Υπουργοί Εξωτερικών και Δικαιοσύνης συναντήθηκαν με τον Συμεών για περισσότερες από επτά ώρες, απαιτώντας να υπογράψει τη συμφωνία, με αντάλλαγμα την επικύρωση της εκλογής του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον διορισμό του ως επικεφαλής της μονής, παρόμοια με την απόφαση που εξέδωσε ο πρώην Πρόεδρος Μοχάμεντ Ανουάρ Σαντάτ να διορίσει τον πρώην επικεφαλής της μονής, Δαμιανό, ως επίσκοπο της μονής, και στη συνέχεια να του χορηγήσει την αιγυπτιακή υπηκοότητα.

Η πηγή πρόσθεσε ότι από τότε που ο Συμεών εξελέγη ηγούμενος του μοναστηριού δεν έχει εκδοθεί επίσημη αναγνώριση της θέσης του από το αιγυπτιακό κράτος, γεγονός που τον εμπόδισε να έχει πρόσβαση στους αιγυπτιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς του μοναστηριού ή να πραγματοποιεί συναλλαγές με κρατικούς θεσμούς στο Νότιο Σινά.

Η πηγή εξήγησε ότι ο Συμεών κατέχει ελληνικό διπλωματικό διαβατήριο που του επιτρέπει να ταξιδεύει από και προς την Αίγυπτο για δύο χρόνια, ενώ οι υπόλοιποι μοναχοί κατέχουν τουριστικές άδειες διαμονής με ισχύ 12 μηνών, αλλά η διαδικασία ανανέωσης διαρκεί τρεις μήνες ετησίως, γεγονός που τους δίνει πραγματική διαμονή μόνο εννέα μηνών.

Η νέα συμφωνία για την αιγυπτιακή κυβέρνηση βασίζεται στην απόφαση που εξέδωσε το Εφετείο της Ισμαηλίας τον Μάιο του 2025, η οποία επιβεβαιώνει την κυριότητα του αιγυπτιακού κράτους επί της Μονής της Αγίας Αικατερίνης και των γαιών της, ενώ παράλληλα παραχωρεί στους μοναχούς της το δικαίωμα επικαρπίας και θρησκευτικής κατοχής εντός συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής και θέτει όλες τις σχετικές ενέργειες υπό την άμεση εποπτεία των αιγυπτιακών αρχών.

Το δικαστήριο επιβεβαίωσε επίσης ότι η πνευματική σχέση του μοναστηριού με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο δεν του παρέχει κανένα νομικό προνόμιο εντός της Αιγύπτου.

Τα τέσσερα τμήματα της περιουσίας

Σύμφωνα με το αραβικό μέσ, το δικαστήριο χώρισε την αμφισβητούμενη γη μεταξύ του μοναστηριού και της αιγυπτιακής κυβέρνησης σε τέσσερα τμήματα.

Το πρώτο τμήμα περιελάμβανε το κτίριο του μοναστηριού και άλλες εκτάσεις που περιείχαν ορισμένες εκκλησίες και ιερά. Το δικαστήριο παραχώρησε στους μοναχούς και τον ηγούμενο το δικαίωμα «θρησκευτικής κατοχής» αυτών των εκτάσεων για κατοικία και άσκηση θρησκευτικών τελετών, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι θα παρέμεναν κρατική ιδιοκτησία υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

Όσον αφορά το δεύτερο τμήμα, περιλάμβανε γαίες εκτός των ορίων του μοναστηριού, τις οποίες το δικαστήριο προσάρτησε στο Φυσικό Καταφύγιο της Αγίας Αικατερίνης υπό την εποπτεία της Αρχής Περιβαλλοντικών Υποθέσεων και κατάσχεσε την κυριότητά τους από το μοναστήρι.

Το τρίτο άρθρο περιελάμβανε γεωργικές εκτάσεις που το δικαστήριο ονόμασε «γαίες απέλασης» και αποφάσισε να απελάσει τους μοναχούς από αυτές, θεωρώντας την κατοχή τους ως «σφετερισμό».

Όσον αφορά το τέταρτο τμήμα, αυτό περιελάμβανε μια σειρά από γαίες στις οποίες είχαν χτιστεί μικρές εκκλησίες και μοναστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες καλύπτονταν από προκαταρκτικές συμβάσεις μεταξύ του μοναστηριού και της τοπικής μονάδας της πόλης Αγίας Αικατερίνης. Το δικαστήριο έκρινε ότι επρόκειτο για συμβάσεις που δεν μεταβίβασαν την κυριότητα, αλλά μάλλον όριζαν αμοιβαίες υποχρεώσεις.

Κυβέρνηση για Σινά

Μιλώντας σήμερα στο Mega ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ζήτημα της Μονής.

«Μιλάμε για μία εκκρεμότητα 1.500 ετών και για την επίλυση αυτής της εκκρεμότητας, η οποία προέκυψε από μία δικαστική απόφαση, αλλά και από τόσα μετέφεραν και σε εμάς οι άνθρωποι της Ιεράς Μονής Αικατερίνης στο Σινά. Εδώ έχουμε μία συμφωνία, η οποία μένει να ολοκληρωθεί και προφανώς να δημοσιευτεί, μεταξύ του αιγυπτιακού κράτους και της Μονής», είπε και πρόσθεσε;

«Μέχρι τώρα τη συμφωνία αυτή χαιρετίζουν και στηρίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλης, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου. Προφανώς στηρίζει και είναι αρωγός η ελληνική κυβέρνηση».

«Δεν θα εκτίθετο το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αν ήταν κάτι ύποπτο ή αν κάτι ήταν τέλος πάντων κάτι ιδιοτελές από την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να πιαστεί από οποιοδήποτε ζήτημα, εθνικό, θρησκευτικό, ζήτημα εγκληματικότητας, για να το εργαλειοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν και να κάνει αντιπολίτευση. Και μετά αναρωτιούνται γιατί είναι κολλημένη βελόνα. Μα όταν θέτεις ερωτήματα εν είδει αμφισβήτησης ακόμα και σε κάτι που συμφωνούν όλοι αυτοί που σας είπα, τότε ποιος θα σε πάρει στα σοβαρά;».

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