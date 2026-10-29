ΟΗΕ: Νέα καταδίκη του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα – Η μικρότερη στήριξη εδώ και 30 χρόνια

Snapshot Η Γενική Συνέλευση του ΟΕ ζήτησε για 34η συνεχή χρονιά τον τερματισμό του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα, με 130 χώρες να ψηφίζουν υπέρ, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τις 165 πέρυσι.

Η απόφαση δεν είναι δεσμευτική, αλλά αποτελεί σταθερό σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Αβάνα και την Ουάσιγκτον εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε τις διπλωματικές πιέσεις προς χώρες που υποστήριζαν το ψήφισμα, με χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία να επιλέγουν φέτος την αποχή.

Η Κούβα κατηγορεί τις ΗΠΑ για προσπάθεια αλλοίωσης του αποτελέσματος μέσω πιέσεων και αναφέρει οικονομικές απώλειες 8 δισ. δολαρίων από το εμπάργκο μεταξύ Μαρτίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026.

Η κυβέρνηση Τραμπ αποδίδει την οικονομική κατάσταση στην Κούβα στην ίδια την κομμουνιστική κυβέρνηση και συνεχίζει να εξάγει προϊόντα προς τον ιδιωτικό τομέα του νησιού. Snapshot powered by AI

Με ευρεία πλειοψηφία, αλλά με αισθητά μικρότερη στήριξη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε και φέτος το ψήφισμα που ζητεί τον τερματισμό του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 130 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 25 αποχές, καταγράφοντας τον χαμηλότερο αριθμό θετικών ψήφων από το 1995. Πέρυσι, 165 χώρες είχαν ψηφίσει υπέρ, επτά κατά και 12 είχαν απόσχει. Η απόφαση δεν είναι δεσμευτική, αποτελεί όμως για περισσότερες από τρεις δεκαετίες σταθερό σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Αβάνα και την Ουάσιγκτον.

Πτώση της στήριξης μετά την αμερικανική εκστρατεία

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις διπλωματικές πιέσεις προς χώρες που παραδοσιακά υποστήριζαν το ψήφισμα. Μεταξύ εκείνων που αυτή τη φορά επέλεξαν την αποχή ήταν η Γερμανία και η Ιταλία.

Η Κούβα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχείρησαν να αλλάξουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μέσω πιέσεων προς άλλες κυβερνήσεις. «Ο κόσμος τάχθηκε και πάλι κατά πλειοψηφία εναντίον του αποκλεισμού», δήλωσε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Από το βήμα του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει να «καθορίσει την τύχη» της Κούβας και υποστήριξε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν άμεσα τον πληθυσμό. Η Αβάνα εκτιμά ότι μόνο μεταξύ Μαρτίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026 οι οικονομικές απώλειες από το εμπάργκο έφτασαν τα 8 δισ. δολάρια.

Η κυβέρνηση Τραμπ απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς υποστήριξε ότι για τις ελλείψεις και την οικονομική κατάσταση στην Κούβα ευθύνεται η ίδια η κομμουνιστική κυβέρνηση και τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εξάγουν προϊόντα προς τον ιδιωτικό τομέα της χώρας.

Η ψηφοφορία έγινε σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις κυρώσεις και τις πιέσεις προς χώρες που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο, περιορίζοντας σημαντικά τις εισαγωγές καυσίμων στο νησί, το οποίο αντιμετωπίζει συχνές διακοπές ρεύματος και σοβαρές ελλείψεις.

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