Τα τραύματα ενός ήρωα: Η πρώτη εμφάνιση του πιλότου της Flydubai που έσωσε 180 επιβάτες

Snapshot Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ τραυματίστηκε σοβαρά όταν ο συγκυβερνήτης του προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος με τσεκούρι, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να επιτρέψει την είσοδο σε επιβάτες και πλήρωμα.

Η προσπάθεια τρομοκρατικής επίθεσης αποτράπηκε μετά από πάλη με τον αλ-Χαμάμι, που οδήγησε σε απώλεια ύψους 14.000 ποδιών μέσα σε 29 δευτερόλεπτα και τελική ασφαλή προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Ο αλ-Χαμάμι, υπήκοος του Ομάν, ομολόγησε σχέδιο επίθεσης εμπνευσμένο από εξτρεμιστικές ιδεολογίες και τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ δρούσε ως μοναχικός εξτρεμιστής χωρίς σύνδεση με οργανωμένη τρομοκρατική ομάδα.

Ο Ματσάρ τιμήθηκε με το παράσημο Πρώτης Τάξης του Τάγματος Ζαγέντ Β΄ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έλαβε έπαινο από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε προετοιμαστεί για ενδεχόμενη κατάρριψη του αεροσκάφους για την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης, αλλά η δράση του κυβερνήτη απέτρεψε την ανάγκη αυτή. Snapshot powered by AI

Ο ηρωικός πιλότος που έσωσε μια πτήση γεμάτη επιβάτες, όταν ο συγκυβερνήτης του, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση, του επιτέθηκε και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, αποκάλυψε τα σοκαριστικά σημάδια που φέρει στο κεφάλι του.

Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ τραυματίστηκε σοβαρά όταν ο 29χρονος Χαμάμ αλ-Χαμάμι φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο αεροσκάφους της Flydubai, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Ματσάρ υπέστη σύνθετο, εμπιεστικό κάταγμα του κρανίου. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να εισέλθουν.

Στη συνέχεια, φέρεται να πάλεψαν με τον αλ-Χαμάμι για να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους, το οποίο έχασε ύψος 14.000 ποδιών μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα. Τελικά, κατάφεραν να αποτρέψουν αυτό που πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ισραηλινή εκδοχή της 11ης Σεπτεμβρίου.

Για τις γενναίες ενέργειές του, ο Ινδός κυβερνήτης τιμήθηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, με το παράσημο Πρώτης Τάξης του Τάγματος Ζαγέντ Β΄.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, τα φρικτά τραύματα που υπέστη ο κ. Ματσάρ στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της επίθεσης ήταν εμφανή, καθώς διακρίνονταν καθαρά τα χειρουργικά ράμματα και οι μεταλλικοί συνδετήρες που είχαν τοποθετηθεί στο κρανίο του μετά την επέμβαση στη Σαουδική Αραβία.

Το ίδιο μετάλλιο ανδρείας απονεμήθηκε και στα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, τα οποία επαινέθηκαν για τη δράση τους και το αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν.

Μετά την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης, περισσότερες πληροφορίες ήρθαν στο φως για τον Αλ-Χαμάμι, υπήκοο του Ομάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Χαμάντ Σαΐφ αλ Σαμσί, ο συλληφθείς προχώρησε σε μια «λεπτομερή ομολογία».

Ο κ. αλ Σαμσί ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της παραμονής του Αλ-Χαμάμι στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, εκείνος ήρθε σε επαφή με άτομα που συνδέονταν με ισλαμικό κέντρο.

«Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα πρώτα σημάδια της στροφής του προς τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία εμφανίστηκαν το 2017, όταν σπούδαζε στην Αυστραλία», δήλωσε ο αλ Σαμσί.

«Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, επηρεάστηκε από την τακφιριστική ιδεολογία, διαβάζοντας εξτρεμιστικά κείμενα και παρακολουθώντας διαδικτυακό περιεχόμενο που εξυμνούσε τρομοκρατικές οργανώσεις και επιθέσεις αυτοκτονίας.Η επιρροή αυτή εξελίχθηκε στη συνέχεια στην υιοθέτηση ιδεών που υποστήριζαν τη βία και την τρομοκρατία.Εμπνεύστηκε επίσης από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ενώ η ιδέα να πραγματοποιήσει μια παρόμοια επιχείρηση χρησιμοποιώντας αεροσκάφος παγιώθηκε στη σκέψη του».

Ο όρος «τακφίρ» περιγράφει την πρακτική κατά την οποία ένας μουσουλμάνος χαρακτηρίζει έναν άλλο μουσουλμάνο άπιστο. Πρόκειται για μια εξτρεμιστική δογματική αντίληψη που χρησιμοποιείται ορισμένες φορές ως δικαιολογία για την άσκηση βίας.

Ο αλ-Χαμάμι εκτιμάται ότι ήταν ένας μοναχικός εξτρεμιστής, ο οποίος δρούσε χωρίς άμεση καθοδήγηση από οργανωμένη τρομοκρατική ομάδα.

Φέρεται να σχεδίαζε να συντρίψει την πτήση 1073 της Flydibai πάνω σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ.

Αμέσως μετά την αποτροπή της τραγωδίας, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα ήταν έτοιμη να καταρρίψει το αεροσκάφος, προκειμένου να αποτρέψει μια «ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου».

Το πρωτόκολλο προβλέπει την κατάρριψη αεροσκαφών που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους και προσεγγίζουν το Ισραήλ υπό ύποπτες συνθήκες. Ωστόσο, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί μόνο από τον πρωθυπουργό.

Χάρη, όμως, στις ενέργειες του Ματσάρ, το αεροσκάφος δεν έφτασε ποτέ στον στόχο του και κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί, ο κυβερνήτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο αλ-Χαμάμι τέθηκε υπό κράτηση.

Εκτός από το παράσημο, ο κ. Ματσάρ δέχθηκε τα εύσημα και από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα».

Παράλληλα, ο διάδοχος του θρόνου του Ντουμπάι, Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ αλ Μακτούμ, τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και εξήρε το θάρρος του.

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