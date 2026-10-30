Πεντάγωνο: Ο αντιστράτηγος που καρατομήθηκε διέρρεε μυστικά – «Πιάστηκε» από τον ανιχνευτή ψεύδους

Snapshot Ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια απολύθηκε από το Πεντάγωνο για διαρροή απόρρητων πληροφοριών σχετικά με το Ιράν και την Ουκρανία σε δημοσιογράφους.

Ο Σίλβια απέτυχε τέσσερις φορές σε ανιχνευτή ψεύδους και παραδέχθηκε τις διαρροές σε βίντεο προς τους ανωτέρους του.

Οι διαρροές ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2025 και περιλάμβαναν επικοινωνίες μέσω της εφαρμογής Signal και προσωπικές συναντήσεις με δημοσιογράφους.

Υπάρχουν υποψίες ότι ο Σίλβια διέγραψε σκόπιμα μηνύματα επικοινωνίας με δημοσιογράφο μέσω Signal και δεν ενημέρωσε το Πεντάγωνο για τις συναντήσεις του.

Το Πεντάγωνο έχει συστήσει κοινή ομάδα εργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον εντοπισμό πηγών διαρροών και την προτεραιοποίηση διώξεων για μη εξουσιοδοτημένες αποκαλύψεις. Snapshot powered by AI

Ο αντιστράτηγος που καρατομήθηκε χθες από το αμερικανικό Πεντάγωνο με εντολή του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ διέρρεε απόρρητες πληροφορίες για το Ιράν και την Ουκρανία σε Αμερικανούς δημοσιογράφους.

Απέτυχε τέσσερις φορές στον ανιχνευτή ψεύδους και υποχρεώθηκε να παραδεχθεί την αλήθεια στους ανωτέρους του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια ο οποίος ήταν υπεύθυνο για τα στρατηγικά σχέδια του Πενταγώνου παραδέχθηκε ότι διέρρευσε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με την Ουκρανία και το Ιράν σε δύο δημοσιογράφους από διαφορετικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Ο Μπρετ Σίλβια παραδέχθηκε σε βίντεο την διαρροή αφού απέτυχε σε τέσσερις εξετάσεις με ανιχνευτή ψεύδους, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.«Αντιμετώπισε δυσκολίες στο να περάσει πολλαπλές εξετάσεις από ανιχνευτή ψεύδους», ανέφερε εσωτερική έκθεση του Πενταγώνου.

Στην ίδια αναφορά σημειώνεται ότι ο αντιστράτηγος έκανε «αυθαίρετες αποκαλύψεις στα μέσα ενημέρωσης». Ωστόσο σημειώνεται ότι «συνεργάστηκε απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις επαφές του με τα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα, και παρέδωσε το προσωπικό του τηλέφωνο για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια».

Ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια κατά τη διάρκεια τελετής αλλαγής διοίκησης της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στο Φορτ Κάμπελ του Κεντάκι, στις 30 Μαΐου 2025. U.S. Army

Σύμφωνα με την έκθεση και Αμερικανούς αξιωματούχους, οι διαρροές του Μπρετ Σίλβια ξεκίνησαν από τον Ιούνιο του 2025, πριν το Πεντάγωνο απαγορεύσει την είσοδο σε μεγάλα ΜΜΕ. Συνεχίστηκαν και αργότερα μέσω της εφαρμογής Signal και μία φορά υπήρξε συζήτηση με δημοσιογράφο σε εστιατόριο «Silver Diner» στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια.

«Η συνάντηση στο εστιατόριο πραγματοποιήθηκε επειδή η πρόσβαση του [σ.σ. δεν αναφέρεται το όνομα] στο Πεντάγωνο είχε ανακληθεί μεταξύ των συναντήσεων», τονίζεται στην εσωτερική έκθεση. «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο εστιατόριο, ο [Σίλβια] βασίστηκε σε σημειώσεις που είχε κρατήσει ενώ εξέταζε μια απόρρητη έκθεση για να δώσει προφορικά πληροφορίες στον [δεν αναφέρεται το όνομα] σχετικά με την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία», υπογραμμίζεται. Ο δημοσιογράφος έγραφε ένα βιβλίο και συναντήθηκε δύο φορές με τον Μπρετ Σίλβια.

Ο αντιστράτηγος όμως δεν ενημέρωσε για τις συναντήσεις το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Πενταγώνου, ούτε ζήτησε να ελεγχθούν οι πληροφορίες πριν τις δώσει στον δημοσιογράφο.

Διέγραψε σκόπιμα τα μηνύματα στο Signal;

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι ο Σίλβια διέγραψε σκόπιμα κάθε ίχνος επικοινωνίας που είχε με δημοσιογράφο μέσω του Signal και είπε ψέματα ότι αυτό συνέβη κατά λάθος. «Κάποια στιγμή μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου, ο Σίλβια έλαβε μηνύματα μέσω του Signal από τον………. Ο Σίλβια δεν μπορεί να θυμηθεί ακριβώς τι περιείχε το μήνυμα αυτό. Πιστεύει όμως ότι είχε κάποια σχέση με το Ιράν».

Ο αντιστράτηγος δήλωσε ότι δεν απάντησε στο μήνυμα και το διέγραψε. Κατά τη διαγραφή, ο Σίλβια εξήγησε ότι πιστεύει πως ότι διέγραψε ολόκληρη τη συζήτηση με τον δημοσιογράφο, τα μηνύματα και τις τηλεφωνικές κλήσεις που είχαν καταγραφεί στο Signal στο προσωπικό του τηλέφωνο.Επιπλέον ο αντιστράτηγος παραδέχθηκε ότι ήταν μία από τις 20 πηγές σε άρθρο που επέκρινε την ηγεσία του Πενταγώνου.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Axios ότι ο αναπληρωτής υπουργός Στρατού Άνταμ Τέλε και το γραφείο του άσκησαν πιέσεις στο Γενικό Επιτελείο να εκδώσει δήλωση υποστήριξης προς τον Σίλβια «προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά από τυχόν μελλοντικές καταγγελίες ότι διέρρευσε απόρρητες πληροφορίες».

Αφού κάποιος εντός του Υπουργείου Πολέμου αποκάλυψε στο Γενικό Επιτελείο τους λόγους για τους οποίους απολύθηκε ο Σίλβια, το Γενικό Επιτελείο ανακάλεσε τη δήλωσή του.Ένας αξιωματούχος του Στρατού αμφισβήτησε την άποψη ότι το γραφείο του Τέλε πίεσε για την έκδοση δήλωσης υπέρ του Σίλβια: «Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη μιας συντονισμένης εκστρατείας ψεμάτων που αποσκοπεί στο να σπείρει το χάος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Τέλε και το γραφείο του δεν υποστήριξαν καμία δήλωση σχετικά με τον αντιστράτηγο Σίλβια. Όλη αυτή η αφήγηση είναι ψευδής.»Η απόλυση του Σίλβια σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο «κύμα» απομακρύνσεων στο Πεντάγωνο εξαιτίας διαρροών στον Τύπο.

Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Πολέμου ανακοίνωσε τη σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο τον εντοπισμό των πηγών διαρροών από το Πεντάγωνο. Ζήτησε επίσης από το Γραφείο του Γενικού Νομικού Συμβούλου του Πενταγώνου να δώσει προτεραιότητα στις διώξεις όσων προβαίνουν σε μη εξουσιοδοτημένες αποκαλύψεις στα μέσα ενημέρωσης.

Πέρυσι, ως αντίδραση στους περιοριστικούς κανόνες που επέβαλε το Πεντάγωνο, αρκετοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν θέματα άμυνας και μέσα ενημέρωσης παρέδωσαν τις άδειες εισόδου τους.

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