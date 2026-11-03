Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ: Και η Βιβιέν αφαίρεσε το επώνυμο του πατέρα της

Snapshot Η 18χρονη Βιβιέν Τζολί απέσυρε επίσημα το επώνυμο Πιτ μετά από δικαστική έγκριση στην Καλιφόρνια.

Τέσσερα από τα έξι παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ έχουν αφαιρέσει το επώνυμο Πιτ, επιλέγοντας να χρησιμοποιούν μόνο το «Jolie».

Η οικογενειακή ρήξη μεταξύ των γονέων και των παιδιών συνεχίζεται, με περιορισμένη επικοινωνία του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του.

Το FBI και οι αρμόδιες υπηρεσίες έρευνας έκλεισαν τις υποθέσεις κακοποίησης χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες στον Μπραντ Πιτ.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει δηλώσει ότι στηρίζει τα παιδιά της να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να εξελιχθούν ανεξάρτητα. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη εξέλιξη στην πολυετή οικογενειακή ρήξη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ καταγράφεται στις ΗΠΑ, καθώς η κόρη τους Βιβιέν αφαίρεσε και επίσημα το επώνυμο του πατέρα της. Η 18χρονη πλέον θα χρησιμοποιεί το όνομα «Vivienne Marcheline Jolie», αντί για «Vivienne Marcheline Jolie-Pitt», μετά την έγκριση του σχετικού αιτήματος από δικαστή στην Καλιφόρνια, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Την είδηση μετέδωσε πρώτο το Page Six, ενώ τα δικαστικά έγγραφα εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE.

Η Βιβιέν είχε καταθέσει αίτηση για την αλλαγή του επωνύμου της τον Ιούλιο, λίγο μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών της. Η απόφαση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι επιθυμεί να αποστασιοποιηθεί από το επώνυμο Πιτ. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται δημόσια χωρίς αυτό, καθώς τον Μάιο του 2024 είχε αναγραφεί ως «Vivienne Jolie» στο πρόγραμμα της παράστασης του Broadway «The Outsiders», στην παραγωγή της οποίας είχε συμμετάσχει μαζί με τη μητέρα της.

Τέσσερα από τα έξι παιδιά έχουν αφαιρέσει το επώνυμο Πιτ

Η Βιβιέν είναι το τέταρτο από τα έξι παιδιά της Τζολί και του Πιτ που προχωρά σε αλλαγή του επωνύμου του, επιλέγοντας να κρατήσει μόνο το «Jolie».

Τον Σεπτέμβριο, και η αδελφή της, Ζαχάρα, ολοκλήρωσε επισήμως τη διαδικασία αλλαγής του ονόματός της. Μετά την ακρόαση της αίτησής της στις 28 Σεπτεμβρίου, το όνομά της έγινε «Zahara Marley Jolie», αντί για «Zahara Marley Jolie-Pitt».

Η Ζαχάρα είχε ζητήσει την αφαίρεση του επωνύμου Πιτ στις 9 Ιουνίου, με την αίτηση να φέρει ημερομηνία 28 Απριλίου. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο αδελφός της Μάντοξ είχε επίσης καταθέσει αίτημα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του. Τον Ιούλιο, και τα δύο αδέλφια επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους δημοσιεύοντας τις σχετικές νομικές ανακοινώσεις στην εφημερίδα «Los Angeles Daily Journal», όπως προβλέπει η νομοθεσία της Καλιφόρνιας.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, η αλλαγή του ονόματος του Μάντοξ καταχωρίστηκε και επίσημα στα δημόσια δικαστικά αρχεία. Έτσι, το «Maddox Chivan Jolie-Pitt» αντικαταστάθηκε από το «Maddox Chivan Jolie».

Πριν από τα τρία αδέλφια, είχε προηγηθεί η Σάιλο, η οποία κατέθεσε αίτηση για την αφαίρεση του επωνύμου Πιτ την ημέρα που έγινε 18 ετών, το 2024. Η Βιβιέν, ο Μάντοξ και η Ζαχάρα ακολούθησαν, επομένως, τη δική της νομική οδό.

Η οικογενειακή ρήξη μετά τον χωρισμό και το περιστατικό στο ιδιωτικό αεροπλάνο

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ έχουν αποκτήσει μαζί έξι παιδιά, τον Μάντοξ, 25 ετών, τον Παξ, 22, τη Ζαχάρα, 21, τη Σάιλο, 20, και τα δίδυμα Βιβιέν και Νοξ, 18 ετών.

Οι δύο πρωταγωνιστές χώρισαν το 2016, έπειτα από 12 χρόνια κοινής πορείας και δύο χρόνια γάμου. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Η οικογενειακή τους σχέση είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και μετά από ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε ιδιωτική πτήση στις 14 Σεπτεμβρίου 2016. Σύμφωνα με προηγούμενες καταγγελίες και ισχυρισμούς πηγών, ο Μπραντ Πιτ φέρεται να είχε επιδείξει λεκτικά κακοποιητική και σωματικά επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε ένα από τα παιδιά του.

Το FBI ολοκλήρωσε την έρευνά του χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του ηθοποιού, ενώ η έρευνα της Υπηρεσίας Παιδικής και Οικογενειακής Πρόνοιας της κομητείας του Λος Άντζελες έκλεισε χωρίς να διαπιστωθεί κακοποίηση.

Τον Ιούλιο του 2024, πηγή από το περιβάλλον του Πιτ είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι ο ηθοποιός και παραγωγός είχε «σχεδόν μηδενική επαφή» με τα ενήλικα παιδιά του, ενώ εκείνη την περίοδο εξακολουθούσε να έχει δικαιώματα επικοινωνίας με τα μικρότερα παιδιά.

Τον Σεπτέμβριο, άλλη πηγή ανέφερε στο ίδιο περιοδικό ότι «αυτή την περίοδο υπάρχει ελάχιστη επικοινωνία» ανάμεσα στον ηθοποιό και τα παιδιά του, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τραγωδία».

Η ίδια πηγή, από την πλευρά του Μπραντ Πιτ, υποστήριξε ότι η απομάκρυνση των παιδιών ήταν αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης προσπάθειας αποξένωσής τους από τον πατέρα τους, κάνοντας λόγο για εργαλειοποίηση των παιδιών από τον έναν γονέα. Πρόκειται για ισχυρισμούς που αποδίδονται αποκλειστικά στην πλευρά του ηθοποιού.

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