ΗΑΕ: Τα αποθέματα ασφαλείας του πετρελαίου έχουν εξαντληθεί - Σε επίπεδα ρεκόρ η τιμή του ντίζελ

Snapshot Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν εξαντληθεί σημαντικά λόγω διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Τα αποθέματα ντίζελ βρίσκονται σε χαμηλά 35 ετών σε ορισμένες περιοχές.

Οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Snapshot powered by AI

Για σημαντικές ελλείψεις στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου κάνει λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι ADNOC.

Σύμφωνα με το Reuters, o Σουλτάν Αλ Τζαμπέρ ανέφερε τη Δευτέρα πως ο κόσμος έχει εξαντλήσει τα αποθέματα ασφαλείας του, αντλώντας σχεδόν 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου από τα παγκόσμια αποθέματα αφότου ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν διέκοψε τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα αποθέματα ντίζελ σε ορισμένες περιοχές βρίσκονται σε χαμηλά 35 ετών για αυτή την εποχή, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν έλλειμμα εφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ύψους 600 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδών, πρόσθεσε ο ίδιος, μιλώντας στο συνέδριο ADIPEC των ΗΑΕ.

Οι τιμές του ντίζελ σε πολλές αγορές έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων που διαταράσσουν τον εφοδιασμό - γεγονός που συνιστά απειλή για τον πληθωρισμό και το κόστος που θα μετακυλίσει στους καταναλωτές.

«Χρειαζόμαστε διευρυμένη στρατηγική αποθήκευση, μεγαλύτερα αποθέματα προϊόντων και ευέλικτη δυναμικότητα διύλισης πιο κοντά στις αγορές καταναλωτών», δήλωσε ο Αλ Τζαμπέρ. «Οι υποδομές πρέπει να κατασκευάζονται πριν καταστούν απαραίτητες και να υποστηρίζονται από προηγμένη εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)».

Το κόστος αποστολής και εφοδιαστικής έχει αυξηθεί στο 30% του κόστους ενός βαρελιού, από 5% που ήταν πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, σημείωσε ο Αλ Τζαμπέρ.

Το διεθνές σημείο αναφοράς, το πετρέλαιο τύπου Brent, διαπραγματεύεται γύρω στα 110 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά περίπου 50% από τον Φεβρουάριο, ακριβώς πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

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