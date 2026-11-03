Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Πώς οι Αμερικανοί «τιμωρούν» τους προέδρους τους από το 1980

Μόνο δύο φορές τα τελευταία 100 χρόνια το κόμμα του προέδρου απέφυγε τις απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές: το 1934 και το 2002

Δημήτρης Μάνωλης

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Πώς οι Αμερικανοί «τιμωρούν» τους προέδρους τους από το 1980
Voters cast their ballots at the Longlake neighborhood clubhouse in Raleigh, N.C. on Election Day, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matt Ramey)
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από το 1980, το κόμμα του προέδρου στις ΗΠΑ συνήθως χάνει έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές, εκτός από δύο εξαιρέσεις το 1934 και το 2002.
  • Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να χάσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία λόγω της χαμηλής δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Οι ενδιάμεσες εκλογές λειτουργούν συχνά ως ψήφος αποδοκιμασίας προς τον εν ενεργεία πρόεδρο και την κυβέρνησή του.
  • Μόνο σπάνια το κυβερνών κόμμα αυξάνει τις έδρες του στις ενδιάμεσες εκλογές, όπως συνέβη το 1998, το 2018 και το 2022.
  • Η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στο 35%, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές του κόμματός του στις επερχόμενες εκλογές.
Snapshot powered by AI

Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, οι Ρεπουμπλικανοί του Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύουν να υποστούν βαριές απώλειες. Όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα από το 1980.

«Απλώς κάντε σαν να βρίσκεται το όνομά μου στο ψηφοδέλτιο». Με αυτό το σύνθημα περιοδεύει αυτή την περίοδο ο Ντόναλντ Τραμπ σε ολόκληρη τη χώρα, επιχειρώντας να εξασφαλίσει τις πολύτιμες ψήφους που χρειάζεται το κόμμα του.

Ενδέχεται, μάλιστα, η επιθυμία του να πραγματοποιηθεί, όχι όμως με τον τρόπο που θα ήθελε.

Και αυτό γιατί στις ενδιάμεσες εκλογές (midterms) δεν εκλέγεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ανανεώνεται η σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και περίπου το ένα τρίτο της Γερουσίας.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι κυβερνώντες Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να χάσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ένας από τους λόγους είναι ακριβώς ότι οι ψηφοφόροι αντιμετωπίζουν την αναμέτρηση σαν να ήταν υποψήφιος ο ίδιος ο Τραμπ.

Η δημοτικότητα του Ρεπουμπλικανού προέδρου μπορεί να μην έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα, βρίσκεται όμως πολύ κοντά σε αυτά.

Μόλις το 35% των Αμερικανών αξιολογεί σήμερα θετικά το έργο του.

Εξαιτίας και αυτών των ποσοστών, η αντιπολίτευση ενδέχεται, μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026, να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών τουλάχιστον στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πώς διαμορφώθηκαν οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο από το 1980

Στις Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγονται εκλογές για το Κογκρέσο κάθε δύο χρόνια, ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια, στο μέσο της προεδρικής θητείας.

Επομένως, τα κέρδη και οι απώλειες εδρών υπολογίζονται σε σύγκριση με τη σύνθεση του Κογκρέσου που προέκυψε από τις προηγούμενες εκλογές, οι οποίες συνέπεσαν με την προεδρική αναμέτρηση.

Η ήττα του κυβερνώντος κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές αποτελεί περισσότερο τον κανόνα παρά την εξαίρεση.

Οι ενδιάμεσες εκλογές λειτουργούν σχεδόν πάντα ως ψήφος αποδοκιμασίας προς τον εν ενεργεία πρόεδρο και την κυβέρνησή του.

Μόνο δύο φορές τα τελευταία 100 χρόνια το κόμμα του προέδρου απέφυγε τις απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές: το 1934 και το 2002.

Πριν από 24 χρόνια, ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο νεότερος επωφελήθηκε από το κύμα εθνικής συσπείρωσης που ακολούθησε τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη.

Σπάνια οι ενδιάμεσες εκλογές περιορίζονται σε μια «ήπια προειδοποίηση»

Ορισμένες φορές, αν και σπάνια, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι αρκούνται στο να στείλουν ένα σχετικά ήπιο μήνυμα αποδοκιμασίας στον πρόεδρό τους.

Συγκεκριμένα, το 1998, επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, το 2018, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, και το 2022, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, το εκάστοτε κυβερνών κόμμα κατόρθωσε ακόμη και να αυξήσει τον αριθμό των εδρών του σε ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Ωστόσο, αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν εξαιρέσεις σε έναν ιστορικό κανόνα: οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν κατά κανόνα ως ευκαιρία των ψηφοφόρων να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στον πρόεδρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Πώς οι Αμερικανοί «τιμωρούν» τους προέδρους τους από το 1980

21:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς - Οι ημερομηνίες

21:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 3/11: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 33 εκατ. ευρώ

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός ισχυρίστηκε ότι πήγαινε στις 3 τα ξημερώματα για τα φάρμακα της μητέρας του

21:20LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα - απάτη στα κοινωνικά δίκτυα από τη «μάνατζερ Σόνια»

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αποκαλύπτουν υπόγειες ναυτικές βάσεις με αντιπλοϊκούς πυραύλους

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Πότε πέφτει η Πανσέληνος του Νοεμβρίου - Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το χρώμα που θα κυριαρχήσει τα Χριστούγεννα του 2026 - Πώς να διακοσμήσετε την εξώπορτα

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Συγκλονίζουν οι γονείς παιδιών - Έλαβε 25.000 ευρώ ενώ είχαν συγκεντρωθεί 90.000

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο: Ισόβια στον γιο του, δις ισόβια στον συνεργό του

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Σακραμέντο: Μεθυσμένος οδηγός «θέρισε» κοριτσάκι ενός έτους, μέσα σε νεκροταφείο - Επισκεπτόταν τον τάφο της γιαγιά της

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Κομισιόν: «Ετοιμάστε τσάντα έκτακτης ανάγκης για να επιβιώσετε μόνοι σας για 72 ώρες» - Έρχεται η «Ημέρα Ετοιμότητας»

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε μια απρόσμενη αιτία κακού ύπνου - Το συνηθισμένο λάθος

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη καταδίκη ιερέα για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

20:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόρος εξόδου 26% για όσους εγκαταλείπουν την Ιταλία – FT: «Ανησυχία στους πλούσιους αλλοδαπούς»

20:18ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Αμερικανικές εκλογές: Ψηφοδέλτια σε σακούλες, τεράστιες ουρές και κόντρα για τους παρατηρητές στις κρίσιμες πολιτείες

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης – Πόσο χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Το FBI συνέλαβε τον αποστολέα των 700 επιστολών με «λευκή σκόνη» σε μέλη του Κογκρέσου

20:00ΥΓΕΙΑ

Γιατί πονάει η φτέρνα σας στα πρώτα βήματα όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ