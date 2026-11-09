Βρετανία: Έκανε τατουάζ σε παιδί και του απαγόρευσαν να επικοινωνεί με οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών

Μια ιδιαίτερα αυστηρή δικαστική απόφαση εκδόθηκε στη Βρετανία για έναν 20χρονο από το Νορθάμπτον, ο οποίος δεν θα μπορεί πλέον να επικοινωνεί με άτομα κάτω των 18 ετών. Ο Έβαν Μπέιλι τέθηκε υπό περιορισμούς μέσω δικαστικής εντολής, έπειτα από ανησυχίες της αστυνομίας για τη συμπεριφορά του και τις επαφές του με ευάλωτους ανηλίκους.

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