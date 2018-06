ΗΠΑ: Σάλος με τα σχόλια κωμικού για την Ιβάνκα – Την απόλυσή της ζητά ο Τραμπ (vid)

Την Τετάρτη, η Μπι χρησιμοποίησε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, σχετικά με την ανατομία της γυναίκας, αναφερόμενη στην Ιβάνκα Τραμπ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της «Full Frontal», καθώς μιλούσε για την αμφιλεγόμενη μεταναστευτική πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Η Μπι ζήτησε χθες συγγνώμη, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο TBS, όπου προβάλλεται το σόου της, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απολογείτο για τις δηλώσεις της.

«Θα ήθελα ειλικρινά να ζητήσω συγγνώμη στην Ιβάνκα Τραμπ και τους τηλεθεατές μου διότι αναφέρθηκα σε εκείνη με προσβλητικές εκφράσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής μου χθες το βράδυ. Ήταν ανάρμοστο και ασυγχώρητο. Ξεπέρασα τα όρια και λυπάμαι βαθιά για αυτό» έγραψε η Μπι στο Twitter.

I would like to sincerely apologize to Ivanka Trump and to my viewers for using an expletive on my show to describe her last night. It was inappropriate and inexcusable. I crossed a line, and I deeply regret it.