Κακός χαμός με την ακατάλληλη φωτογραφία της Ελληνίδας πριγκίπισσας - Τα μηνύματα οργής στα ελληνικά

Η 21χρονη, φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα λεοπάρ φόρεμα, δεν δίστασε να φωτογραφηθεί υψώνοντας το μεσαίο της δάχτυλο στο φακό, ενώ μοιράστηκε την επίμαχη φωτογραφία με τους 150.000 followers της, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει κακός χαμός.

Και αυτό γιατί δεν ήταν λίγοι αυτοί που την κατέκριναν, τονίζοντας πως η συμπεριφορά της δεν αρμόζει σε μέλος βασιλικής οικογένειας.

Σημειώνεται ότι ο πρίγκιπας Κάρολος, ο δεύτερος ξάδερφος του παππού της είναι ο νονός της όμορφης νεαρής, η οποία φημολογείται ότι κάποτε διατηρούσε σχέση με τον πρίγκιπα Χάρι.

Η φωτογραφία μάλιστα προκάλεσε τόσο χαμό που η Μαρία-Ολυμπία «αναγκάστηκε» να την κατεβάσει!

«Ντροπιάζεις τον παππού σου. Είσαι πριγκίπισσα και πρέπει να συμπεριφέρεσαι ως τέτοια, είτε σου αρέσει, είτε όχι», σχολίασε ένας χρήστης του Διαδικτύου στα ελληνικά κάτω από μία άλλη φωτογραφία που την έδειχνε ξαπλωμένη στο κρεβάτι σε ένα αποκαλυπτικό νυχτικό…

Η Μαρία – Ολυμπία που έχει έντονη διαδικτυακή δραστηριότητα, γεννήθηκε στην Αμερική, μεγάλωσε στο Λονδίνο, ενώ πλέον σπουδάζει τέχνη και σχέδιο στη σχολή της Νέας Υόρκης Parsons School of Art and Design. Παράλληλα, έχει εργαστεί και ως μοντέλο σε γνωστά περιοδικά, ανεβαίνοντας και στην πασαρέλα για τους Dolce and Gabbana.