«Πόλεμος» Τουρκίας - ΗΠΑ: Νέο «όχι» από Άγκυρα στην απελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα

Τουρκικό δικαστήριο απέρριψε την έφεση για την άρση του κατ’ οίκον περιορισμού που έχει επιβληθεί στον Αμερικανό πάστορα Άντριου Μπράνσον, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Άντριου Μπράνσον, που κατάγεται από τη Βόρεια Καρολίνα, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2016 από τις τουρκικές Αρχές που τον κατηγορούν για κατασκοπεία και «τρομοκρατικές» δραστηριότητες.

Έπειτα από έναν και πλέον χρόνο προφυλάκισης, τέθηκε τον Ιούλιο σε περιορισμό κατ΄οίκον, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη αυτή, όπως φαίνεται, αναμένεται να προκαλέσει την οργή της Ουάσιγκτον, η οποία έχει καταστήσει σαφές πως θα υπάρξουν συνέπειες για την Τουρκία στην περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος ο πάστορας.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε στείλει αυστηρή προειδοποίηση στο «Σουλτάνο», πως «δεν θα πληρώσουμε τίποτα στην Τουρκία για τον «όμηρο» πάστορα»

«Η Τουρκία για πολλά χρόνια εκμεταλλευόταν τις ΗΠΑ. Τώρα κρατάνε τον θαυμάσιο χριστιανό πάστορα, ο οποίος για τη χώρα μας είναι ένας σημαντικός πατριώτης όμηρος. Δεν θα πληρώσουμε τίποτα για την απελευθέρωση ενός αθώου, αλλά κάνουμε περικοπές στην Τουρκία» έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ο αμερικανός πρόεδρος.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!