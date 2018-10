Ο Serkan Golge είναι ο νέος «Μπράνσον»: Τελεσίγραφο των ΗΠΑ στην Τουρκία για να αφεθεί ελεύθερος

Πρόκειται για τον Serkan Golge, έναν Τουρκοαμερικανό επιστήμονα της NASA, ο οποίος κρατείται στην Τουρκία με την κατηγορία ότι συμμετείχε στο αποτυχημένο πραξικόπημα της 16ης Ιουλίου 2018, εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν.

Έχει καταδικαστεί σε 7,5 χρόνια φυλακή για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, ενώ κατηγορήθηκε ότι είναι πράκτορας της CIA. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι είναι ψεύτικες όλες οι κατηγορίες και ζητούν την απελευθέρωσή του.

Η περίπτωση του Golge αποτελεί μία καινούργια διπλωματική και δικαστική μάχη μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ που διατηρεί το τεράστιο χάσμα μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον. Η βασική κατηγορία είναι ότι βρέθηκαν δολάρια στο σπίτι του. Μερικοί στην Ουάσιγκτον πιστεύουν ότι ο Serkan Golge, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο «ψάρι» από τον Πάστορα Άντριου Μπράνσον, για λόγους που δεν αποκαλύπτουν.

Οι αξιωματούχοι που ασχολούνται με την υπόθεση των Αμερικανών φυλακισμένων στην Τουρκία, θέτουν ένα ερώτημα για τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. «Θέλει να ηγείται ενός κράτους μέλους της Διεθνούς Κοινότητας; Ή ενός κράτους παρία όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μαικ Πομπέο, τηλεφώνησε την Παρασκευή στον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, για να του υπενθυμίσει τις υποθέσεις όλων των κρατουμένων. Εκτός του επιστήμονα της NASA, ο Αμερικανός υπουργός στάθηκε και σε τρεις άλλες περιπτώσεις φυλακισμένων, που έχουν σχέση με την αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα και το αμερικανικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Hamza Ulucay είναι Τούρκος πολίτης που εργάζεται για 37 χρόνια στις αμερικανικές υπηρεσίες στην Τουρκία. Κατηγορήθηκε για σχέσεις με τον Γκιουλέν, αλλά και με τους αντάρτες του PKK. Οι κατηγορίες εναντίον του είναι ακριβώς οι ίδιες που χρησιμοποιήθηκαν για τον Πάστορα Μπράνσον.

Ο Αμερικανός υπουργός έθεσε και τις υποθέσεις ακόμα δύο συνεργατών της αμερικανικής διπλωματίας στην Τουρκία. Πρόκειται για τον τους Metin Topuz και Nazmi Mete Canturk. Σύμφωνα με πληροφορίες το τηλεφώνημα του κ. Πομπέο αποτελούσε τελεσίγραφο στην Τουρκία. Στην Ουάσινγκτον πιστεύουν ότι η απελευθέρωση του Πάστορα Μπράνσον, δεν οδηγεί αυτόματα και σε βελτίωση των σχέσεων της Ουάσιγκτον και της Άγκυρας.

Για να αντιληφθεί κανείς στο σημείο που είχαν φτάσει τα πράγματα μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου ομολόγου του, Ταγίπ Ερντογάν, η ανταπόκριση του τηλεοπτικού δικτύου ABC News είναι πέρα για πέρα αποκαλυπτική. Μετέδωσε τα εξής: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να εκπονηθεί σχέδιο στα τέλη Αυγούστου για την πλήρη απόσυρση του διπλωματικού προσωπικού των ΗΠΑ από την Τουρκία, αξιωματούχοι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και του υπουργείου Εξωτερικών είπαν στο ABC News.

Το πρωτοφανές σχέδιο, να κλείσει ουσιαστικά μια αμερικανική πρεσβεία και όλες οι διπλωματικές αποστολές σε μία χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα είχε συμβεί σε μια περίοδο 60 ημερών, ξεκινώντας με την απομάκρυνση των επικεφαλής διπλωματών και θα τελείωνε με την ενδεχόμενη αποχώρηση όλων των διπλωματικών υπαλλήλων.

Το σχέδιο απομάκρυνσης των διπλωματών μέσα σε διάστημα των δύο μηνών σχεδιάστηκε για να ασκήσει αυξητική πίεση στην τουρκική κυβέρνηση, για να αναγκαστεί να απελευθερώσει τον Πάστορα Μπράνσον. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο: Πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης, δήλωσαν ότι ο κ. Τράμπ ήταν εξοργισμένος με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν επειδή του έδωσε διαβεβαιώσεις ότι ο Μπράνσον θα απελευθερωθεί.

Όμως η προσφυγή απορρίφθηκε από το τουρκικό δικαστήριο τον Αύγουστο. «Ο Πρόεδρος αισθάνθηκε προσωπικά προδομένος από τον Ερντογάν πάνω σε αυτό το θέμα -που πήρε το λόγο του πίσω. Ήταν μια προσωπική προσβολή και έκανε το Τράμπ να εξοργιστεί, ανέφερε ένας άλλος αξιωματούχος στο ABC News.

