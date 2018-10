Εξαφάνιση Κασόγκι: Έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας

Ο Τραμπ είπε ακόμη πως ο Σαλμάν αρνήθηκε ότι «έχει οποιαδήποτε γνώση του τι μπορεί να έχει συμβεί» στον Κασόγκι, ο οποίος εξαφανίστηκε μετά την είσοδό του στο σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου, και του είπε πως οι Σαουδάραβες εργάζονται στενά με την Τουρκία για την υπόθεση.

Τουρκική διπλωματική πηγή δήλωσε πως ερευνητές θα ερευνήσουν το προξενείο σήμερα το απόγευμα έπειτα από τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα όταν η Τουρκία αποδέχθηκε μια πρόταση της Σαουδικής Αραβίας να εργαστούν μαζί για να ανακαλύψουν τι συνέβη στον Κασόγκι.

«Ο βασιλιάς διέταξε τον γενικό εισαγγελέα να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για την υπόθεση Κασόγκι με βάση τις πληροφορίες από την κοινή ομάδα στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε στο Ρόιτερς ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να μιλάει δημοσίως.

Απαντώντας σε ερώτηση πότε θα μπορούσε ο γενικός εισαγγελέας να προβεί σε ανακοινώσεις για την έρευνα, ο αξιωματούχος είπε: «Έχει λάβει εντολές να εργαστεί γρήγορα», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Βρετανία αναμένει από το Ριάντ να παράσχει «πλήρεις και λεπτομερείς απαντήσεις» στις ερωτήσεις για την εξαφάνιση του Κασόγκι, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Τερέζα Μέι.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!