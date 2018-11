Φονικές πλημμύρες στη Σικελία: Δώδεκα νεκροί από τη θεομηνία (pics+vids)

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη Σικελία. Ανάμεσά τους μια ολόκληρη οικογένεια που είχε συγκεντρωθεί στην εξοχική κατοικία έξω από το Παλέρμο για το βραδινό φαγητό, όταν ορμητικά νερά και λάσπη λόγω της υπερχείλισης παρακείμενου ποταμού, έσπασαν τις πόρτες του σπιτιού και κάλυψαν τα δωμάτια μέχρι το ταβάνι.

Major floods in Sciacca, Sicily right now! Report: Giancarlo Fauci / Notizie meteo Italia pic.twitter.com/2yebhymPdD