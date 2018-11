Δηλώσεις του Τραμπ για τον Οσάμα Μπιν Λάντεν βάζουν «φωτιά» στο Πακιστάν (Vid)

«Σίγουρα θα έπρεπε να είχαμε αιχμαλωτίσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν πολύ νωρίτερα» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.



«Είχα αναφέρει το όνομά του στο βιβλίο μου λίγο πριν από τις επιθέσεις εναντίον Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου» συμπλήρωσε ο Ρεπουμπλικάνος, καταγγέλλοντας ιδίως τη στάση του Δημοκρατικού προκατόχου του Μπιλ Κλίντον.

«Καταβάλαμε δισεκατομμύρια ευρώ στο Πακιστάν και δεν μας είπαν ποτέ ότι ζούσε εκεί» συμπλήρωσε, μία ημέρα μετά τις αντίστοιχες δηλώσεις που έκανε στο Fox News, όπου είπε ότι «όλος ο κόσμος γνώριζε στο Πακιστάν» ότι ο ηγέτης της Αλ Κάιντα ζούσε σε πακιστανικό έδαφος, κάτι που το Ισλαμαμπάντ αρνείται.

Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε επίσης της ματαίωσης της βοήθειας στο Πακιστάν, διότι αυτή η χώρα δεν έκανε, σύμφωνα με τον ίδιο, «τίποτα, απολύτως τίποτα» για την Αμερική.

Of course we should have captured Osama Bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just BEFORE the attack on the World Trade Center. President Clinton famously missed his shot. We paid Pakistan Billions of Dollars & they never told us he was living there. Fools!..