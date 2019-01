Bird Box Challenge: 17χρονη προκάλεσε τροχαίο οδηγώντας με καλυμμένα μάτια

Πρόκειται για το Bird Box Challenge, το οποίο βασίζεται στην ταινία "Bird Box" με πρωταγωνίστρια την Σάντρα Μπούλοκ, στο οποίο οι χαρακτήρες έχουν καλυμμένα τα μάτια τους για να αποφύγουν την οπτική επαφή με τους δαίμονες που απειλούν να τους καταλάβουν και να τους οδηγήσουν στην αυτοκτονία.

Μια 17χρονη στις ΗΠΑ προκάλεσε τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο καθώς οδηγούσε με τα μάτια της καλυμμένα, ως μέρος του Bird Box Challenge. Εμπνευσμένη από την ταινία, η πρόκληση που έγινε δημοφιλής στα social media ζητά από τους συμμετέχοντες να κάνουν διάφορα χωρίς να βλέπουν, αντιγράφοντας έτσι την πλοκή της ταινίας.

Η έφηβη, σύμφωνα με τις Αρχές, οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο έχοντας καλύψει τα μάτια της με ένα σκούφο. Αποτέλεσμα ήταν να περάσει σε άλλη λωρίδα και να χτυπήσει διερχόμενο όχημα χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Να σημειωθεί ότι πριν λίγες μέρες το Netflix εξέδωσε ανακοίνωση, προτρέποντας τους λάτρεις της ταινίας να μην επιχειρούν να δοκιμάσουν οτιδήποτε με καλυμμένα μάτια.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2