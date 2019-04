Αυτός ο πασίγνωστος ηθοποιός δεν είναι πια εργένης - Δάκρυα για τις αμέτρητες θαυμάστριές του (pics)

Ο 46χρονος ηθοποιός παντρεύτηκε την 29χρονη Sabrina Dhowre κατά τη διάρκεια ενός ειδυλλιακού γαμήλιου τριημέρου, στο Μαρόκο!

Οι δυό τους είχαν γνωριστεί στην πατρίδα της, τον Καναδά πριν από δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας "The Mountain Between Us".

GALLERY 01 Πρόκειται για τον Idris Elba, τον πιο σέξι άνδρα του πλανήτη για το 20148, σύμφωνα με το περιοδικό People. ASSOCIATED PRESS





Τον Φεβρουάριο του 2018, είχε κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, με κάθε επισημότητα και χθες, 26 Απριλίου, την παντρεύτηκε στο Μαρακές, «βυθίζοντας στη θλίψη» τις αμέτρητες θαυμάστριές του σε όλο τον πλανήτη.

Η βρετανική έκδοση της Vogue εξασφάλισε φωτογραφίες από το γάμο του πανέμορφου ζευγαριού.

GALLERY 01 British Vogue



