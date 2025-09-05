Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδερφή του - Καλούσε και συμμαθητές του

Αδιανόητο περιστατικό στην Κύπρο

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδερφή του - Καλούσε και συμμαθητές του
ΚΥΠΡΟΣ
Μια σοκαριστική υπόθεση απασχολεί τις κυπριακές αρχές, η οποία αφορά διακίνηση βίντεο στα οποία απεικονίζονται σκηνές με σεξουαλική συνεύρεση δύο ανήλικων αδελφών.

Τα βίντεο αυτά φέρεται να τα διακινούσε ο 14χρονος «πρωταγωνιστής», ο οποίος καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν με την αδελφή του.

Σύμφωνα με το cyprustimes.com, οι αστυνομικές ανακρίσεις οδήγησαν και στο σπίτι του παππού των δύο ανηλίκων, στο οποίο πήγαιναν όταν εργάζονταν οι γονείς τους.

Τόσο ο παππούς όσο και ο ανήλικος προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας ακύρωση του εντάλματος έρευνας, κάτι που θα κριθεί όταν εξεταστεί το αίτημά τους για έκδοση διατάγματος Certiorari.

Σε πρώτη φάση, το Ανώτατο έδωσε άδεια για υποβολή του αιτήματος. Το Δικαστήριο έκρινε πως υπάρχουν δύο ζητήματα που αξίζουν να εξεταστούν.

Αιμομιξία και βίντεο

Στις 20 Ιουνίου, γυμνάσιο στην επαρχία Λάρνακας ειδοποίησε την Αστυνομία ότι ένας μαθητής είχε στο κινητό του βίντεο όπου εμφανίζεται συμμαθητής του να κάνει σεξ με μία από τις δίδυμες μικρότερες αδελφές του. Όπως είπε, του είχε στείλει σχετικά βίντεο και υπήρχαν και σχετικές διαδικτυακές συνομιλίες. Δύο ακόμη συμμαθητές κατέθεσαν πως είδαν βίντεο σε ομαδική διαδικτυακή συνομιλία στο Instagram.

Από τον έλεγχο στο τηλέφωνο του μαθητή βρέθηκαν 9 βίντεο. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα πλάνα δεν είχαν τραβηχτεί από την κάμερα της συσκευής που τα πρόβαλλε, αλλά από δεύτερο κινητό που κατέγραφε την οθόνη, όπου ήταν ανοιχτή η εφαρμογή Instagram. Στο επάνω μέρος φαινόταν η ένδειξη «Από τον χρήστη… σε εσάς». Στα βίντεο δεν φαίνεται το πρόσωπο του αγοριού. Διακρίνεται το σώμα του από τη μέση και κάτω και τα δάχτυλά του χεριού του. Σε κάποια πλάνα φαίνεται το πρόσωπο του κοριτσιού σε συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη. Στον χώρο της συνεύρεσης διακρίνονται οικιακά έπιπλα, συγκεκριμένο κρεβάτι, ρούχα και παπούτσια που, κατά την Αστυνομία, ταιριάζουν με τα πρόσωπα των βίντεο και μάλλον τους ανήκουν.

Την ίδια ημέρα, στο «Σπίτι του Παιδιού» κλήθηκαν οι γονείς του 14χρονου μαζί με τις δίδυμες κόρες τους. Ο ανήλικος παρέδωσε ένα κινητό τηλέφωνο στην Αστυνομία, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση σε μία από τις ανήλικες. Στην εξέταση καταγράφηκε παλαιά ρήξη παρθενικού υμένα και σημάδια φλεγμονής και ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα. Η ανήλικη στην οπτικογραφημένη κατάθεσή της, ωστόσο, δεν ανέφερε στοιχεία που να παραπέμπουν σε σεξουαλική κακοποίηση, αλλά σε συναινετική σεξουαλική πράξη. Παράλληλα, οι ανακριτές έλαβαν καταθέσεις από συμμαθητές του 14χρονου και προχώρησαν σε ψηφιακούς ελέγχους των βίντεο.

Έρευνα στο σπίτι του παππού

Στις 8 Ιουλίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ενέκρινε ένταλμα έρευνας για το σπίτι του παππού των ανηλίκων (από την πλευρά της μητέρας τους). Η Αστυνομία αναζητούσε ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές) και ρούχα/υποδήματα που, κατά την εκτίμησή της, φορούσαν ο ανήλικος και η αδελφή του στα βίντεο.

Ο παππούς και ο ανήλικος, μέσω των γονέων του, ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο να τους επιτραπεί να προσβάλουν το ένταλμα. Το Ανώτατο ξεκαθάρισε πως δεν εξετάζει σε αυτή τη φάση την ουσία της υπόθεσης, αλλά αν υπάρχει «θέμα» που αξίζει να κριθεί θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με τη διαδικασία. Η δικαστής Λένα Δημητριάδου-Ανδρέου έδωσε άδεια σε παππού και εγγονό να καταχωρίσουν αίτηση για ακύρωση του εντάλματος έρευνας, εγκρίνοντας δύο μόνο λόγους από τους οκτώ που έθεσαν. Οι υπόλοιποι έξι λόγοι απορρίφθηκαν.

Ηλεκτρονικές συσκευές: Το Δικαστήριο είδε ότι, στον όρκο του ανακριτή που συνόδευε το αίτημα για το ένταλμα έρευνας, δεν υπήρχε συγκεκριμένη μαρτυρία που να «δένει» κινητά, τάμπλετ ή υπολογιστές που βρισκόντουσαν στο σπίτι του παππού με τα αδικήματα. Δηλαδή, δεν εξηγείται γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν ηλεκτρονικά τεκμήρια ειδικά σε αυτόν τον χώρο. Αυτό θεωρήθηκε «συζητήσιμο» και δόθηκε άδεια να τεθεί σε κρίση για έκδοση εντάλματος Certiorari.

Παρενθετική αναφορά σε «σύλληψη»: Στο κείμενο του εντάλματος υπήρχε, εντός παρενθέσεως, μια φράση που φαινόταν να επιτρέπει και σύλληψη του ανήλικου, παρότι η Αστυνομία δεν είχε ζητήσει κάτι τέτοιο στην αίτησή της. Το Ανώτατο έκρινε ότι κι εδώ υπάρχει θέμα που πρέπει να εξεταστεί. Αν, δηλαδή, τέτοια διατύπωση είναι νόμιμη και συνταγματική.

Οι υπόλοιποι ισχυρισμοί παππού και εγγονού δεν κρίθηκαν βάσιμοι. Ενδεικτικά, δεν έγινε δεκτό ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ενήργησε «μηχανιστικά», ούτε ότι η παρέλευση ημερών από την πρώτη καταγγελία ακυρώνει την ανάγκη έρευνας. Επίσης, ως προς τα ρούχα και παπούτσια που ζητούσε να βρει η Αστυνομία, κρίθηκε ότι υπήρχε λογική σύνδεση με τον χώρο, αφού τα παιδιά σύχναζαν εκεί (στο σπίτι του παππού) και στα βίντεο διακρίνεται συγκεκριμένος ρουχισμός. Με απλά λόγια, για τον ρουχισμό το ένταλμα στέκει, ενώ για τις ηλεκτρονικές συσκευές χρειάζεται τεκμηρίωση ως προς τη σχέση τους με τα αδικήματα.

