Κύπρος: Ανήλικη κατήγγειλε εκπαιδευτικό για σεξουαλική παρενόχληση

Snapshot Ανήλικη μαθήτρια στην Κύπρο κατήγγειλε εκπαιδευτικό για σοβαρή λεκτική σεξουαλική παρενόχληση σε απογευματινό φροντιστήριο.

Η καταγγελία εξετάζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Ο καταγγελλόμενος εκπαιδευτικός υπηρετεί και ως διορισμένος σε σχολείο, εκτός από τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδει.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές Αρχές της Κύπρου βρίσκεται σοβαρή καταγγελία ανήλικης σε βάρος εκπαιδευτικού για φερόμενη σεξουαλική παρενόχληση. Η υπόθεση αφορά περιστατικό που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος, φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια απογευματινού φροντιστηριακού μαθήματος, εκτός του κανονικού σχολικού ωραρίου.

Όπως μεταδίδει το κυπριακό μέσο Philenews, η ανήλικη προσέφυγε στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε σοβαρή λεκτική παρενόχληση σεξουαλικού χαρακτήρα από τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό.

Η καταγγελία εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, η οποία προβλέπει ειδική αντιμετώπιση των αδικημάτων σεξουαλικής φύσεως που στρέφονται εναντίον παιδιών.

Μια ακόμη διάσταση της υπόθεσης αφορά την επαγγελματική ιδιότητα του καταγγελλόμενου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από τα ιδιαίτερα μαθήματα που φέρεται να παραδίδει, υπηρετεί και ως διορισμένος εκπαιδευτικός σε σχολείο.

Τη διερεύνηση της καταγγελίας έχει αναλάβει η Αστυνομία, ενώ από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Διαβάστε επίσης