Η γιαγιά θα μιλάει στο Gov για να βγάλει σύνταξη, νευρικές μπαλωθιές του ΠΑΣΟΚ κατά δημοσκόπων

Με πολύ ωραίες θερμοκρασίες για την εποχή, παρότι δεν έχουν πιάσει οι ζέστες ακόμη όπως είπε κι ο Παύλος Μαρινάκης, αναχωρώ για το τριήμερο όπως πάντα αυτή την εποχή. Εκτός από μένα, αναχωρεί και ο Πρωθυπουργός για τα Χανιά, προκειμένου να συνομιλήσει με την οικονομολόγο Mariana Mazzucato του UCL, γνωστή για τις δυναμικές αντιπαραθέσεις της με εκπροσώπους κυβερνήσεων.

Η κ. Mazzucato, κεντροαριστερή σύγχρονη οικονομική στοχάστρια, μεταξύ άλλων πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να οριοθετήσουν τις αγορές, αντί να μαζεύουν τα σπασμένα τους, ενώ ισχυρές απόψεις έχει και για τον ρόλο των κρατών σε σχέση με την τεχνολογία. Η συζήτηση θα γίνει στο Μεγάλο Αρσενάλι Χανίων, ένα μαγικό χώρο της πόλης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου που διοργανώνει ο Economist με το powergame.gr. Εκτός απ’ τον πρωθυπουργό, στα Χανιά θα βρεθεί σχεδόν ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο, αφήνοντας πίσω στο Μαξίμου τον Πίνατ και τον Σκέρτσο.

Κρητική διάλεκτος

Ο Κυριάκος κατεβαίνει στην Κρήτη ζεστός, μετά από μια άλλη, υψηλού επιπέδου συζήτηση που είχε με τον λαμπερό Διευθύνοντα Σύμβουλο της ElevenLabs Mati Staniszewski, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Panathēnea 2026».

Η εταιρία του Mati, δημιουργήθηκε το 2022 από τον ίδιο και τον παιδικό του φίλο Piotr Dąbkowski και είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για φωνητικές υπηρεσίες στον κόσμο. Ο Πολωνός Mati σπούδασε Μαθηματικά στο Imperial, και μετά εργάστηκε στην Palantir, ενώ ο φίλος του σε κορυφαίες εταιρείες στο machine learning. Τι θα κάνουν στην Ελλάδα;

Το εξήγησε απλά ο Κυριάκος. «Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τις τεχνολογίες της στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών μέσω του ιστότοπού μας Gov.gr. Έτσι, αντί να πληκτρολογείτε το αίτημά σας, απλώς θα μιλάτε στον ιστότοπο και, ελπίζουμε ότι θα λάβετε ουσιαστικές απαντήσεις και θα συμμετάσχετε σε εποικοδομητικές συνομιλίες».

Μάλιστα ο ΠΘ το πήγε ακόμα παραπέρα.

«Σκεφτείτε, για παράδειγμα, μια ηλικιωμένη γυναίκα που έρχεται σε επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες για την απονομή της σύνταξής της και να μπορεί να συνομιλήσει με έναν έξυπνο και φιλικό πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, που θα την καθοδηγήσει μέσα από την περίπλοκη γραφειοκρατία. Θα αποτελεί αλλαγή που αλλάζει τα δεδομένα».

Τρελό;

Όλοι μπορούν να φανταστούν την γιαγιά τους να μιλάει στο gov και να βγάζει σύνταξη. Αν η γιαγιά όμως μιλάει κάπως σαν τον Ανδρουλάκη, τί γίνεται;

«Μια τελευταία, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή αυτών των συνεργασιών, αφορά τη διατήρηση ορισμένων από τις πιο ενδιαφέρουσες γλωσσικές διαλέκτους μας» είπε ο Κυριάκος. «Τι σημαίνει, λοιπόν, να μπορεί να μιλά στην κρητική διάλεκτο; Πόσο δύσκολο θα ήταν αυτό; Και πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαλέκτους;».

Άφησα το κοπέλι να συλλογιέται με τους Πολωνούς κομπιουτεράδες κι έριξα την προσοχή μου στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Νευρικές μπαλωθιές

Εδώ δεν υπάρχει (τεχνητή) νοημοσύνη, αλλά σκέτες μπαλωθιές. Τις έριξε χθες η Χαριλάου Τρικούπη με στόχο τον Πέτρο Αλληλόμη της εταιρείας ερευνών Real Polls.

Μετά από εμφανίσεις στελεχών, ακόμα και του εκπροσώπου Τύπου Τσουκαλά (Action24) στις οποίες περιέγραφαν, φωτογράφιζαν αλλά δεν ονομάτιζαν, την επομένη βγήκε επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στην οποία υπήρχαν ανοιχτές κατηγορίες πλέον για πολιτικές σκοπιμότητες. Ο υποψήφιος Λέσβου Δουδωνής μάλιστα είδε, πίσω από τι δημοσκοπήσεις που έβγαλαν το ΠΑΣΟΚ τρίτο και τέταρτο, ένα μυστικό σχέδιο Τσίπρα-Μητσοτάκη (!) με στόχο την εξαφάνιση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για συμφέροντα που δίνουν μιντιακή ώθηση στο κόμμα Τσίπρα έκανε λόγο ακόμα και ο ίδιος ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης (Open), ο οποίος σήμερα θα βρεθεί στο Καρπενήσι, με τον φρέσκο βουνίσιο αέρα.

«Δύο δημοσκοπήσεις. Η μία μας δείχνει με μισή μονάδα διαφορά και η άλλη με 7-8 μονάδες διαφορά. Πώς γίνεται αυτό; Ο ένας τρίτος, ο άλλος τέταρτος. Η διαφορά είναι σκανδαλώδης. Κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Έχουμε δει διάφορα στο παρελθόν. Εμείς δεν καταρρεύσαμε στις τελευταίες εκλογές όπως κάποιοι έλεγαν» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Αλληλόμης πάντως απάντησε με σκληρή ανακοίνωση στις κατηγορίες, και επιφυλάχθηκε για νομικές ενέργειες.

Παράπονα

Οι μπαλωθιές κατά των δημοσκόπων δεν είναι προνόμιο μόνο της ηγετικής ομάδας. Και η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, με ηπιότερο είν’ αλήθεια τρόπο, εξέφρασε έκπληξη γιατί όπως είπε γίνονται μετρήσεις άμα τη εμφανίσει νέων κομμάτων, που είναι συνηθισμένο να έχουν υψηλά ποσοστά στην αρχή.

Ε και;

Ούτε η κ. Διαμαντοπούλου, ούτε άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν εξηγήσει μέχρι στιγμής γιατί βρίσκουν τόσο ενοχλητικό να καταγραφεί το φούσκωμα, και μετά, -αν προκύψει- το ξεφούσκωμα των νέων κομμάτων;

«Βλέπουμε νέα κόμματα. Ξέρετε τι χρήματα χρειάζεται ένα νέο κόμμα για να στηρίξει ολ’ αυτά;» αναρωτήθηκε η κ. Διαμαντοπούλου (Action24) αφήνοντας σαφείς αιχμές, πάλι στην 'γραμμή' ότι υπάρχουν συμφέροντα πίσω από τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού. «Εμείς ψάχνουμε την φθηνότερη αίθουσα» είπε μάλιστα για να δείξει ότι στο Πασοκ υπάρχει οικονομική στενότητα.

Μήπως ο Πρόεδρος κάνει καμιά κίνηση Κασελάκη; (Που είχε δανείσει το κόμμα 250.000 ευρώ από τον προσωπικό του λογαριασμό).

Πιο διπλωμάτης ο Σαχινίδης,

που ερωτώμενος κι αυτός για τις δημοσκοπήσεις/συμφέροντα/κόμμα Τσίπρα, απάντησε: Ας συνεδριάσει πρώτα το Πολιτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη και θα γίνει η αποτίμηση.

Σενάριο εδρών

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ήδη επικίνδυνα χωρίς καν να έχει ξεκινήσει επισήμως η προεκλογική περίοδος. Στην φωτογραφία της στιγμής πάντως, και με βάση την εκτίμηση ψήφου της Real Polls για το Protagon, τα κόμματα θα έπαιρναν τις εξής έδρες στην Βουλή.

Γεγονός που οδηγεί σε δεύτερες κάλπες.

Όμως ολ’ αυτά είναι πολύ μακρινά ακόμα.

Σας φιλώ

Η Πυθία