Πρώτα να γεμίσουν οι λογαριασμοί, η φανέλα του Κυριάκου, με αγκάθια ο δρόμος της Τζάκρη

Ζεστούλα του καλοκαιριού και στους Δελφούς.

Newsbomb

Πρώτα να γεμίσουν οι λογαριασμοί, η φανέλα του Κυριάκου, με αγκάθια ο δρόμος της Τζάκρη
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32, 33, άντε 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν με νοιάζει τίποτα. Όσο πνέει βορειοανατολικό βοριαδάκι και τις νύχτες πέφτει, κανένα πρόβλημα. Δροσεροί και χαρούμενοι θα είναι εκτός από μένα και 529.494 αγρότες και κτηνοτρόφοι, στους λογαριασμούς των οποίων μπήκαν αναλογικά 617.486.049 εκατ. ευρώ. Με την αξιοπιστία της ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή και όχι τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την πολύ μεγάλη πληρωμή που προανήγγειλε ο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς

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στην Ertnews, (Κοτταρίδης-Κασιμάτη) το Σάββατο λέγοντας «θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό της Δευτέρας». Εκτός από αυτά, σήμερα ή αύριο θα δοθούν και 20 εκατ. ευρώ στους ρυζοπαραγωγούς. Ο Σχοινάς, αν και γραφειοκράτης των Βρυξελλών έχει μπει για καλά στον ρόλο. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει ριζική λύση για το ρύζι, δηλαδή οι ρυζοκαλλιεργητές να μπουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα σταθερών επιδοτήσεων όπως οι Ισπανοί. «Το ρύζι είναι πολύτιμο και γιατί σταματάει τον κάμπο πριν χυθεί στη θάλασσα» σημείωσε με ύφος κατασταλαγμένου ειδήμονος. Εντελώς άλλο ήταν το ύφος όταν ρωτήθηκε αν θα κατέβει με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης (που θα κατέβει): «είμαστε όλοι στρατιώτες» τόνισε με σεμνότητα.

Στον κάμπο

Η ροή του χρήματος προς αγρότες και κτηνοτρόφους επηρεάζει και τον σχεδιασμό της κυβερνητικής εξόρμησης στον κάμπο. Ο μαέστρος Κυρανάκης

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μεταθέτει τις επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων για την επόμενη εβδομάδα καθώς η Πειραιώς, αλλά και το Μαξίμου, επιθυμούν ο κάμπος να ζεσταθεί, όχι από την άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά από το υπόλοιπο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πάγωσε πολλούς, κι αυτό θέλει κόπο να αντιστραφεί. Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, περιοχές με έντονο το συντηρητικό στοιχείο έχουν γυρίσει την πλάτη εξαιτίας του σκανδάλου, και εκεί χρειάζεται να ιδρώσουν πολύ την φανέλα. Γι’ αυτό και θα επιστρατευτουν βαριά ονόματα της παράταξης. Μπορώ να σκεφτώ Δένδια, Αδωνι, Μαρινάκη, άντε να βάλω στην ίδια κατηγορία και Γεραπετρίτη γιατί τον συμπαθεί ο Πίνατ.

Γιατί είναι άλλο να πας στις περιοχές που χτύπησε ο Ντάνιελ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ γενικά, και άλλο να πας και να έχεις να πεις ότι φέτος διαμορφώθηκαν οι υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στα οικολογικά σχήματα του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, και για πρώτη φορά κατέστη δυνατή η πρόσθετη οριζόντια αύξηση της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως και 15%.

Η φανέλα του Κυριάκου

Αυτός που σίγουρα την ιδρώνει την φανέλα είναι ο ίδιος ο Κυριάκος. Καθόμουν στην είσοδο της σπηλιάς μου και τον χάζευα και μιλάμε ίδρωσα μόνο που τον είδα. Το πρωί πήγε στο Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος και συζήτησε με ειδικούς και τον Ανδρέα Δρακόπουλο για θέματα ψυχικής υγείας

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Αμέσως μετά συνομίλησε με τον Αδριανό Γολέμη, γιατρό διαστημικών αποστολών σ εκδήλωση του Ψηφιακής Διακυβέρνησης κι έβγαλε την είδηση ότι ο γιατρός θα πάει στο διάστημα τα επόμενα δύο χρόνια.

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Στην συνέχεια πήγε στην (αριστερόστροφη) Νέα Σμύρνη , όπου

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έπαιξε μπάλα με παιδιά

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έπαιξε τένις με νέους

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και τάβλι με ταβλαδορους της πλατείας.

Ολ’ αυτά ο Κυριάκος τα έκανε την περασμένη Παρασκευή με ντάλα ζέστη και ακατάλληλα παπούτσια. Και τα έκανε με κέφι και ζωντάνια εικοσάρι, το υπογραμμίζω χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ για το τι έκανε πχ την ίδια μέρα ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (μίλησε στην Βουλή στο νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση).

Εντάξει μην τον αδικώ τον πρόεδρο, προσπαθεί.

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Την επομένη πήρε σε λαϊκή αγορά στην Ρόδο (25ο Κελσίου) ενώ σήμερα θα βρεθεί Κάσο και αύριο στην Κάρπαθο (26ο Κελσίου). Προσοχή μόνο, στην Κάσο έχει πολλά κουνούπια.

Ο Κυριάκος, που δεν φοβάται να κινηθεί μεσημεριάτικα ντάλα καλοκαίρι, τους έβαλε κι όλους ν’ αναρωτιούνται για τον απολογισμό έργου από το 2019 μέχρι σήμερα.

Μεταγραφές

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, σημειώνω την αποχώρηση της αξιαγάπητης Θεοδώρας

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από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Μια κίνηση αναμενόμενη, αφού από τον χειμώνα, αλλά και παλαιότερα, ήταν φανερό πως το γυαλί είχε ραγίσει μεταξύ του προέδρου Στέφανου και της βουλευτού Τζάκρη. Η Θεοδώρα σύμφωνα με πληροφορίες όλου του κόσμου, έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον κ. Ανδρουλάκη, όμως εκκρεμεί μια προεδρική ντρίμπλα μετά από την τοποθέτηση του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου Έφης Χαλάτση στην συνεδρίαση του περασμένου Μαΐου.

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«Το καταστατικό πρέπει να ισχύει και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που έρχονται» είπε η κυρία Χαλάτση. Η μπηχτή ήταν για την κυρία Τζάκρη, καθώς δυο μέρες πριν από την συνεδρίαση του οργάνου, τα είχε βροντήξει ο Χάρης Καστανίδης με μια επιστολή-φωτιά για τον Πρόεδρο Ανδρουλάκη, στην οποία τον κατηγορούσε ότι έβαλε όριο είκοσι χρόνια (όσα είχε εκείνος) στην θητεία των βουλευτών. Είκοσι χρόνια βουλευτής όμως έχει και η Θεοδώρα.

Η Έφη πάντως δεν της χαρίστηκε. «Αν η κυρία Τζάκρη θέλει να έρθει γιατί βλέπει ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να φύγει η Δεξιά και να συνδράμει με τις δυνάμεις της, αποδεχόμενη το Καταστατικό που ισχύει, τις αρχές και τις αξίες του Κινήματος με βάση τη διακήρυξη του και το προγραμματικό του πλαίσιο, μπορεί να έρθει και να συνδράμει χωρίς να είναι απαραίτητα υποψήφια βουλευτής» είχε δηλώσει τότε.

Εκτός από την κυρία Τζάκρη, στην λίστα διεύρυνσης του Σκανδαλίδη υπάρχουν ο ναύαρχος Αποστολάκης, η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Πειραιά Κασιμάτη, και άλλοι.

Σας φιλώ

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