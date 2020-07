«Τελικός Αγάπης» για το J2US: Σημαντική ενίσχυση για τα Νοσοκομεία Παίδων

Το «Just The 2 Of Us» από το πρώτο κιόλας επεισόδιο ξεχώρισε στο τηλεοπτικό τοπίο και συζητήθηκε.

Μια ξεχωριστή κριτική επιτροπή με αγαπημένους ανθρώπους του θεάματος που συναντήθηκαν όλοι μαζί για πρώτη φορά -η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής- σχολίασε με απολαυστικό τρόπο την προσπάθεια 28 celebrities που ενώθηκαν σε απρόβλεπτα ζευγάρια και μας χάρισαν ξεχωριστές ερμηνείες, συγκίνηση, αλλά και αξέχαστες ατάκες.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στον μεγάλο τελικό, που θα μεταδοθεί ζωντανά το Σάββατο το βράδυ το J2US θα ξεδιπλώσει μια ακόμα διάστασή του, πέρα από τα «ρεσιτάλ ερμηνείας».

Ο Νίκος Κοκλώνης θα ανακοινώσει το ποσό που συγκέντρωσαν διαγωνιζόμενοι, κριτές και παραγωγή για να ενισχυθούν δύο από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Το νοσοκομείο Παίδων Αγλαϊα Κυριακού και το Σωτηρία, που ήταν νοσοκομείο αναφοράς κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας.

Το Just The 2 Of Us κατάφερε να συγκεντρώσει ένα πολύ σημαντικό ποσό, 40.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για την ενίσχυση των δύο νοσοκομείων, ολοκληρώνοντας τον καλό σκοπό στον οποίο αφιερώθηκε το φετινό διαγωνιστικό σόου, με πρωτοβουλία του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια είναι ευαισθητοποιημένος σε κοινωνικά θέματα.

Τα τελευταία 4 χρόνια μέσα από τις εκπομπές του, έχει ενισχύσει φορείς και ιδρύματα που επέλεγαν οι celebrities που ταξίδευαν μαζί του στο Celebrity Travel, αλλά και μέσα από κοινωνικές δράσεις στην εκπομπή It’s Show Time.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αγία Σοφία: «Μαύρη» μέρα για την Ορθοδοξία! Ο Ερντογάν την κάνει τζαμί