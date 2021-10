Προ των πυλών το HBO Max και στην Ελλάδα

Έτοιμη να «ανάψει» για τα καλά δείχνει να είναι η «μάχη» των συνδρομητικών πλατφορμών video streaming καθώς μέσα στους επόμενους μήνες πρόκειται να είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα το HBO Max.

Του Δημήτρη Μαλλά

Πρόκειται για την streaming πλατφόρμα του γνωστού τηλεοπτικού δικτύου HBO, το οποίο είναι γνωστό για ορισμένες εκ των κορυφαίων σειρών του 21ου αιώνα όπως είναι το Game of Thrones και το Sex and the City, ενώ στον κατάλογο του περιλαμβάνονται και οι κινηματογραφικές ταινίες της Warner Bros.

Η Warner Media, στην οποία ανήκει το ΗΒΟ, ανακοίνωσε ότι ξεκινά την περαιτέρω επέκταση της στην Ευρώπη και μία από τις επόμενες χώρες θα είναι και η Ελλάδα. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι στην Ελλάδα το HBO Max θα έρθει το 2022 χωρίς να διευκρινίζεται το πότε ακριβώς. Από τη διατύπωση πάντως φαίνεται ότι το λανσάρισμα θα γίνει κάποια στιγμή στο πρώτο μισό του 2022. Σημειωτέον πως τις τελευταίες εβδομάδες έχουν εμφανιστεί στο LinkedIn αρκετές αγγελίες για θέσεις εργασίας της Warner Media που αφορούν την επέκταση της στην ελληνική αγορά.

Το HBO Max αποτελεί έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές πλατφορμών όπως το Netflix και το Amazon Prime που είναι ήδη διαθέσιμες στην Ελλάδα αλλά και του Disney+, το οποίο επίσης αναμένεται να κάνει την εμφάνιση του στη χώρα μας μέσα στους επόμενους μήνες. Δεν αποκλείεται το λανσάρισμα των HBO Max και Disney+ να γίνει πολύ κοντά χρονικά, γεγονός που θα αυξήσει τον ανταγωνισμό.

Όσον αφορά το κόστος της μηνιαίας συνδρομής, στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές διαμορφώνεται στα 8,99 ευρώ το μήνα αλλά υπάρχει και η δυνατότητα για ετήσια συνδρομή στα 69,99 ευρώ, όπερ σημαίνει ότι το μηνιαίο κόστος διαμορφώνεται στα 5,99 ευρώ. Πως θα διαμορφωθεί η τιμολογιακή πολιτική στην Ελλάδα είναι μάλλον νωρίς για να το γνωρίζουμε.

Το HBO Max θα προσφέρει τη δυνατότητα θέασης κινηματογραφικών ταινιών της Warner Bros μόλις 45 μέρες μετά την προβολή τους στους κινηματογράφους, ενώ θα είναι και η πλατφόρμα όπου θα «ανέβουν» αρκετές πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές σειρές με πιο γνωστή το House of Dragons, το prequel του Game of Thrones.

