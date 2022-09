Survivor: Ο Ατζούν ετοιμάζει νέα τηλεοπτική «βόμβα» μετά τον All Star κύκλο

Ο «Mr. Survivor» έχει στα… σκαριά νέο ριάλιτι που θα συζητηθεί

Είναι γνωστό εδώ και αρκετούς μήνες, πως τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα δούμε στις οθόνες μας για πρώτη φορά στη χώρα μας, το Survivor All Star.

Ο Ατζούν βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις με τους παίκτες που θέλει να συμμετάσχουν στην υπερπαραγωγή που -εκτός απροόπτου- θα δούμε στα τέλη Δεκεμβρίου, όμως παράλληλα σκέφτεται και το επόμενο πρότζεκτ που θα αναλάβει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα «Real News», ο Τούρκος μεγιστάνας μετά την ολοκλήρωση του Survivor All Star, θα αφήσει το ριάλιτι επιβίωσης να… ξεκουραστεί για έναν χρόνο και θα ασχοληθεί με το «I’m a celebrity, get me out of there» τα οποία δικαιώματά του εξασφάλισε ο ΣΚΑΙ.

Πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι η παραγωγή του ριάλιτι με επώνυμους σε ακραίες συνθήκες θα την αναλάβει η Acun Medya, η οποία θα μεταφέρει το γνωστό ριάλιτι από τη Νότια Αφρική, όπου συνήθως γυρίζεται, στα λημέρια του Αγίου Δομινίκου, όπου ο Τούρκος έχει στημένο ολόκληρο μηχανισμό.