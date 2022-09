All Star Survivor: Η λίστα με τα ονόματα των παικτών που θέλει ο Ατζούν - Η αποκάλυψη του Λιανού

Το Survivor All Star βρίσκεται στα «σκαριά», με τον Ατζούν να έρχεται ήδη σε επαφή με πολλούς παίκτες.

Ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε ότι είναι πολύ κοντά στο να δούμε τελικά το Survivor All Star στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης Survivor, Γιώργος Λιανός, εισέβαλε στο «Καλό Μεσημεράκι» και παραχώρησε μία εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη. Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στο «The Voice of Greece», το οποίο θα παρουσιάσει για τρίτη σεζόν ενώ έκανε και ειδική μνεία στο Survivor.

Σύμφωνα με τον ίδιο είναι πολύ κοντά στο να δούμε τελικά το ριάλιτι επιβίωσης στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

«Θα κάνουμε το Survivor μετά το The Voice. Το All Star είναι στα χέρια των παλιών παικτών. Θα πρέπει για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια να συγκεντρώσουμε έναν αριθμό παικτών και να έχουν συμφωνήσει από τώρα για αρχές Γενάρη ή τέλος Δεκέμβρη. Να έχουμε μια έγγραφη συναίνεσή τους. Κοίτα δεν θέλω να μαθευτεί αλλά αρκετά άτομα έχουν ήδη συμφωνήσει. Είμαστε κοντά στον επιθυμητό αριθμό που θα μας κάνει να πούμε ότι… ναι έχουμε All Star», τόνισε.

Ο παραγωγός του Survivor προσπαθεί να πείσει όλους τους παίκτες που θεωρήθηκαν οι καλύτεροι των προηγούμενων κύκλων του ριάλιτι επιβίωσης να πάρουν μέρος στο All star. Ο Ατζούν είναι αποφασισμένος να «μαζέψει» όλα τα μεγάλα ονόματα από τις παλιές σεζόν για να ταξιδέψουν και πάλι στον Άγιο Δομίνικο.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Στάθης Σχίζας, ο Σάκης Κατσούλης, η Κατερίνα Δαλάκα και ο Ηλίας Γκότσης είναι οι πρώτοι που ο Ατζούν θέλει να έχει μέσα στο All Star.

Οι 23 επικρατέστεροι παίκτες που θέλει ο Ατζούν

Oι επικρατέστεροι να διεκδικήσουν μια θέση στις δυο ομάδες είναι οι:

Γιάννης Σπαλιάρας Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Βασάλος Κώστας Αναγνωστόπουλος Τριαντάφυλλος James Καφετζής Νίκος Μπάρτζης Αλέξης Παππάς Ηλίας Μπόγδανος Γιωρίκας Πιλίδης Σπύρος Μαρτίκας Γιώργος Κοψιδάς Αρης Σοϊλέδης Ευριδίκη Βαλαβάνη Ειρήνη Παπαδοπούλου Άννα Μαρία Βέλλη Κάτια Ταραμπάνκο Μαριαλένα Ρουμελιώτη Μυριέλλα Κουρεντή Ασημίνα Χατζηανδρέου Ευριδίκη Παπαδοπούλου Ελευθερία Ελευθερίου Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου

