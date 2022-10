J2us: Νέο ζευγάρι εισβάλλει στο show απόψε το βράδυ

J2us: Επιστρέφει απόψε με νέες εκπλήξεις

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου 8 Οκτωβρίου το Just the 2 of Us με μεγάλες εκπλήξεις και φυσικά εντυπωσιακές ερμηνείες.

Το πρώτο σόου τα είχε όλα, ωστόσο αυτό που μονοπώλησε το ενδιαφέρον ήταν φυσικά η αποκάλυψη του τέταρτου κριτή, που δεν ήταν άλλη από την Καίτη Γαρμπή.

Οι εκπλήξεις βέβαια δεν σταματούν εδώ καθώς ένα ακόμα ζευγάρι «εισβάλλει» στο μουσικό παιχνίδι.

Το 16ο ζευγάρι που θα δούμε στο δεύτερο live του J2US αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης στο Breakfast@star.

Έτσι, απόψε το βράδυ στο show τραγουδιού θα διαγωνιστούν η Μελίνα Μακρή με τον Ιωάννη Μελισανίδη.

Να θυμηθούμε τα 15 ζευγάρια που είδαμε στο 1ο live

Βαλεντίνο - Τζένη Κατσίγιαννη Θέλξη - Σπύρος Νικολαΐδης Άγγελος Μπράτης - Σαμπρίνα Μαυρίκιος Μαυρικίου - Ιλάειρα Ζήση Βασίλης Πορφυράκης - Ματίνα Νικολάου Στέφανος Πιτσίνιαγκας - DJ Pitsi Τόλης Παπαδημητρίου - Μπέσσυ Αργυράκη Βίκυ Κουλιανού - Άρις Πετράκης Σώτης Βολάνης - Νάνσυ Παραδεισανού Λόλα (Αντώνης Παπαηλίας) - Λευτέρης Μητσόπουλος Πάνος Τριανταφύλλου - Φωτεινή Δάρρα Παναγιώτης Ραφαηλίδης - Ντίντη (Αφροδίτη Γεροκωνσταντή) Ναταλί Κάκκαβα - Κώστας Αγέρης Σοφία Αρβανίτη - Γιάννης Κατινάκης Άντζελα Δημητρίου - Παύλος Σταματόπουλος

