J2US: Τα 15 ζευγάρια, η νέα κριτής, ο καλλιτέχνης που «έκλεψε» την βραδιά και τα σχόλια στο Twitter

Το Just the 2 of Us επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου 8 Οκτωβρίου με πολλές εκπλήξεις και εντυπωσιακές ερμηνείες.

Εντυπωσιακή πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου το Just the two of us. Το πρώτο βράδυ του σοου τα περιελάβανε όλα, ωστόσο η μεγάλη έκπληξη ήταν η αποκάλυψη του τέταρτου κριτή, που δεν είναι άλλη από την Καίτη Γαρμπή.

Την αρχή έκαναν δύο καλλιτέχνες που κανείς δεν περίμενε για ντουέτο, όμως επί σκηνής του Just the two of us απέδειξαν ότι όλα μπορούν να γίνουν.

Ο λόγος για τη Τζένη Κατσίγιαννη και τον Βαλεντίνο που τραγούδησαν το «Madame» και εντυπωσίασαν τους κριτές.

To επόμενο ζευγάρι ήταν η Θέλξη και ο Σπύρος Νικολαΐδης που τραγούδησαν στη σκηνή «Σπίρτο και βενζίνη» και εντυπωσίασαν.

Στη σκηνή εμφανίστηκε και ο Άγγελος Μπράτης με τη Σαμπρίνα.

Την παράσταση φυσικά έκλεψε το ζευγάρι της χρονιάς, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση που τραγούδησαν το «Μ’ αγαπάς πιο δυνατά» του Αντύπα.

«Με την πρώτη ματιά» τραγούδησαν ο Βασίλης Πορφυράκης και η Ματίνα Νικολάου.

Μπέσσυ Αργυράκη και Τόλης Παπαδημητρίου ερμήνευσαν τις «Αμαρτίες».

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας και ο DJ Pitsi τραγούδησαν το «Γεια σου».

Ο Άρις Πετράκης και Βίκυ Κουλιανού ερμήνευσαν τον «Σασμό».

Ο Σώτης Βολάνης και η Νάνσυ Παραδεισανού ερμήνευσαν το «Ρίξτε στο γυαλί φαρμάκι».

Η Λόλα και Λεύτερης Μητσόπουλος τραγούδησαν το «Δυνατά».

Η Φωτεινή Δάρρα και Πάνος Τριανταφύλλου ερμήνευσαν το «Πόσο λυπάμαι».

«El Telephone» από τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη και την πρώην παίκτρια του big brother Ντίντη.

O Κώστας Αγέρης και η Νάταλι Κάκκαβα τραγούδησε το «Άστρα μη με μαλώνετε».

Η Σοφία Αρβανίτη και ο Γιάννης Κατινάκης ερμήνευσαν το «Θα απουσιάζω».

Τέλος, η Άντζελα Δημητρίου και ο Παύλος Σταματόπουλος ερμήνευσαν το «Σ΄όποιον αρέσουμε».

Φωτεινή Δάρρα: Η αποκάλυψη για το χαμό της μητέρας της στη σκηνή του J2US

Υπενθυμίζεται ότι η Φωτεινή Δάρρα ενθουσίασε με την εμφάνιση της στην πρεμιέρα του J2US. Αυτές οι μέρες είναι αρκετά δύσκολες για εκείνη, αφού έχασε έναν αγαπημένο πρόσωπο, τη μητέρα της. Η τραγουδίστρια, αφού ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με τον Παραολυμπιονίκη Ξυφασκίας Πάνο Τριανταφύλλου, αιφνιδιάσε το πάνελ με μια δήλωση.

«Ο Πάνος μου έχει δώσει δύναμη. Θα ήθελα το πρώτο live να το αφιερώσω στη μητέρα μου, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Πώς αντέδρασε ο Νίκος Κοκλώνης

O Νίκος Κοκλώνης λίγο πριν αποχαιρετήσει τη Φωτεινή Δάρρα πρόσθεσε: «Η Φωτεινή μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε αν θα είναι στο J2US. Όταν μπήκε μέσα και άρχισε να τραγουδάει με τον Πάνο είπα θα είναι φαβορί. Όταν είδα το πρώτο τους βίντεο σοκαρίστηκα».

Πήρε «φωτιά» το Twitter με τα αόρατα βιολιά του Μαυρίκιου και της Ιλάειρας

To βράδυ του Σαββάτου το J2US επέστρεψε στις τηλεοπτικές μας οθόνες κάνοντας πρεμιέρα. Το χθεσινό βράδυ είχε απ’ όλα ανατροπές, εκπλήξεις, λάμψη αλλά και πολλά σχόλια στο twitter. Ένα από τα ζευγάρια που τραγούδησαν πρώτα ήταν και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου με την Ιλάειρα Ζήση, που έχουν συζητηθεί όσο λίγοι λόγω της προβολής τους στα media, αλλά και λόγω του γάμου τους.

Και παρά το γεγονός ότι είναι από τα πιο καλλίφωνα ζευγάρια του show, πολλοί είναι εκείνοι που στο twitter έσπευσαν να σχολιάσουν της εμφάνισή τους…

Τα σχόλια για τον Μαυρίκιο και την Ιλάειρα στο twitter μετά το J2US

Ανάμεσα στα πολλά σχόλια αυτό που ξεχώρισε ήταν εκείνο που αναφέρεται στα… αόρατα βιολιά πού παίζουν. Άραγε να ήταν σκηνοθετικό τρικ ή κάποιο λάθος;

Ακόμα ένα σχόλιο ήταν εκείνο που παρομοίαζε τον Μαυρίκιο και την Ιλάειρα με τον Καραφώτη και την Λύτρα.

Θέλω να ζήσω έναν τεράστιο τραγουδιστικο έρωτα γεμάτο πάθος.

Τι παραγγελνεις: Τι έρχεται: #j2us pic.twitter.com/tos4L5LJD4 — ?iγουστεριτσας⚠️ (@gousteritsas) October 8, 2022

Η σπόντα του Φασουλή σε Μαυρίκιο και Ιλάειρα για τη δημοσιότητα

Μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας τους πέρασαν στην κριτική επιτροπή, όπου ο Σταμάτης δεν μπορούσε να κρατηθεί και τους ρώτησε για τη δημοσιότητα που έχει η σχέση τους.

«Είστε από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στην τηλεόραση γιατί οι εμφανίσεις σας είναι σχεδόν καθημερινές και μου έκανε εντύπωση που έμαθα ότι διαμαρτυρηθήκατε για την πολλή δημοσιότητα, αφού εσείς δεν τη θέλετε;» είπε ο κριτής.

Ο Μαυρίκιος με τη σειρά του απάντησε: «Όχι βέβαια. Αλλά είναι καλό σε όλα τα πράγματα στη ζωή να κρατούνται τα όρια και μια χρυσή τομή».

Τότε ο Σταμάτης Φασουλής θέλησε να τους μεταφέρει τη δική του συμβουλή: «Να σας δώσω μία συμβουλή μην απαντάτε ποτέ σε ό,τι αρνητικό λένε εναντίον σας».

Στη συνέχεια το ζευγάρι πέρασε στο celebrity room δίπλα στην Κατερίνα Στικούδη και μετά από απαίτησή της, έδωσαν on air ένα καυτό φιλί... ίσως και το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ελληνική τηλεόραση.

J2US: Το Twitter «γλέντησε» τους διαγωνιζόμενους και λάτρεψε την Καιτούλα

Η Καίτη Γαρμπή είναι μια γυναίκα που το κοινό αγαπάει τόσο για τη φωνή της και το ταλέντο της όσο και για τις απόψεις που κατά καιρούς εκφράζει δημοσίως.

Η είσοδος της ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη σε πολλούς τηλεθεατές και στους χρήστες του Twitter, οι οποίοι από το πρώτο λεπτό σχολίαζαν την είσοδό της ενώ αργότερα την παίνευαν για τα όσα έλεγε.

"Η Κακοποίηση είναι ΈΓΚΛΗΜΑ και όχι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΊΑ"



ΚΑΙΤΑΡΑ ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Η ΦΩΝH ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ #j2us pic.twitter.com/lKEOFaTBpx — ?????? ?. ???? ? (@MonkeyDKomi) October 8, 2022

Ο Βασίλης Καρράς έφερε το κέφι στο πλατό του σόου

Ο Βασίλης Καρράς δεν έχει αρνηθεί ποτέ στον παρουσιαστή και παραγωγό να εμφανιστεί όπου και όποτε και αν του το έχει ζητήσει. Ο τραγουδιστής ξεκίνησε το πρόγραμμά του με ωραίες μπαλάντες του που όλοι μας λίγο ως έχουμε τραγουδήσει και ακολούθησε φυσικά ένα ξέφρενο γλέντι στο πλατό του Just The Two of us που ομολογουμένως είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Ο Νίκος Κοκλώνης, οι κριτές αλλά και ο κόσμος που βρισκόταν στο πλατό δεν σταμάτησε να σιγοτραγουδάει μαζί με τον Βασίλη Καρρά τις μεγάλες επιτυχίες του Βασίλη Καρρά ο οποίος δείχνει να είναι στην καλύτερη και πιο δημιουργική περίοδό του καλλιτεχνικά.

Σχετικές ειδήσεις

J2US: Πήρε «φωτιά» το Twitter με τα αόρατα βιολιά του Μαυρίκιου και της Ιλάειρας

J2US: Ο ρόλος έκπληξη της Άντζελας Δημητρίου

J2US: Το Twitter «γλέντησε» τους διαγωνιζόμενους και λάτρεψε την Καιτούλα