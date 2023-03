Κώστας Αναγνωστόπουλος: Όσες φορές έχει «κάψει» παραγωγή και Survivor

Survivor All Star: Ο μισθοφόρος ανάβει φωτιές με τα σχόλιά του και όσα λέει για το ριάλιτι επιβίωσης

Είναι από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες του «Survivor All Star», που απασχολεί κυρίως μετά την αποχώρησή του από το ριάλιτι επιβίωσης. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από τα καυστικά σχόλια που κάνει για την παραγωγή του παιχνιδιού, αλλά και για τις αποκαλύψεις του. Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, από την πρώτη στιγμή, έδειξε ότι είναι έτοιμος για όλα και, πλέον, συνεχίζει να τραβά το ενδιαφέρον.

Έτσι, πριν από λίγες ώρες, μέσα από το Twitter, έγραψε: «Πώς γίνεται να μην έχει γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης του Survivor και να ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (αποχωρεί η Νικόλ), όταν ΜΟΝΟ 4 συγκεκριμένα στελέχη το γνωρίζουν; Ποιο από αυτά τα 4 άτομα δίνει τα spoiler πριν καν γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης; Για ακόμη μια φορά, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και αν κάποιο από αυτά τα στελέχη άλλο, ας φύγει. Thanks me later παιδιά».

Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που ρίχνει τα βέλη του στην παραγωγή του «Survivor». Λίγο μετά την αποχώρησή του, είχε ανεβάσει στο Instagram την αφίσα από το τσίρκο Μεντράνο, παραλληλίζοντας το παιχνίδι με το διάσημο τσίρκο.

Στη πρώτη του συνέντευξη, επίσης, στη Φαίη Σκορδά και το «Πρωινό Μας» είχε πει: «Ο λόγος που έφυγα χωρίς να πω κάτι ήταν ότι και να έλεγα αυτό που ήθελα δεν θα το έπαιζε η παραγωγή γιατί δεν τους άρεσε. Και τώρα που βγήκα αυτό βλέπω. Για δέκα μέρες δεν έδινα προσωπικές συνεντεύξεις, είχα φάει μια κόκκινη κάρτα από την παραγωγή γιατί δεν έκανα κάποια πράγματα που μπορεί να θέλανε και δεν έπαιζα πουθενά».

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Κώστας είχε σχολιάσει κάποιες μέρες μετά τις υποψηφιότητες γράφοντας: «Τώρα που βγήκε η Μαριαλένα (που είναι παλτό) απέναντι στον Χάρο και τον Κρις (που είναι αδιάφοροι) θα πετάξουν σίγουρα αυτή την φορά αδύναμο στο κοινό για να κρατήσουν την Μαριαλένα γιατί έχει ζουμάκι τώρα με τον Κωνσταντίνο. Όπως αν θυμάστε καλά έγινε και με Ευρυδίκη και την Καρολίνα, που είχε ζουμάκι με τον Μάριο. Άρα πού καταλήγουμε; Ότι η παραγωγούλα μας πέταξε και εμένα και την Ευρυδίκη (Βαλαβάνη) σαν τρίχα από ζυμάρι γιατί δεν δίναμε ριάλιτι. Και εμείς περάσαμε ως τα παλτά...».

Στο στόχαστρό του, όμως, έχει βρεθεί και ο Γιώργος Ασημακόπουλος. «Στο ζάπινγκ έβαλα λίγο Love Island και ήθελα να πω κάτι. Ο Ασημακόπουλος θα έπρεπε να ψηφίζεται κάθε φορά! Δεν έχει σημασία να ξέρεις τον λόγο. Τον ξέρει αυτός!», είχε επισημάνει κατά το παρελθόν στο Twitter.

