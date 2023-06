Survivor All Star: Αποχώρησε ο Τάκης Καραγκούνιας - Κραυγή ανακούφισης από τον Νίκο Μπάρτζη

Ακόμα και στην αποχώρησή του, έγινε ο κακός χαμός!

Μετά τις συναντήσεις που είχαν οι παίκτες με τους δικούς τους ανθρώπους, Μαχητές και Διάσημοι συγκεντρώθηκαν στο Συμβούλιο του Νησιού για να μάθουν την απόφαση του τηλεοπτικού κοινού.

Για έναν από τους τρεις υποψήφιους, τον Κωνσταντίνο Βασάλο, τον Τάκη Καραγκούνια και την Μελίνα Μεταξά το Survivor Αll Star τελείωσε απόψε.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιανό «είναι μια αποχώρηση η οποία έχει ξεχωριστή σημασία. Αυτή τη στιγμή είστε 11 άτομα εδώ μέσα. Μετά από αυτή την αποχώρηση θα έχουμε φτάσει στη δεκάδα του Survivor All Star. 38 άτομα πέρασαν από το Survivor All Star και θα έχουν μείνει πλέονοι 10 που θα προχωρήσουν στην τελική ευθεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στην ανακοίνωση. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor All Star είναι ο Τάκης Καραγκούνιας».

Με το άκουσμα της ανακοίνωσης, ο Νίκος Μπάρτζης φώναξε «ναι», κάτι που ενόχλησε τον Καραγκούνια, δίνοντάς του παράλληλα την αφορμή για να κάνει μία ακόμα επίθεση στον παίκτη της Μπλε ομάδας αλλά και στην Ηλία Μπόγδανο. «Χαίρομαι, Γιώργο, γιατί χάρηκε ο Νίκος Μπάρτζης! Δεν θέλω να συνεχίσω τίποτα άλλο. Τώρα χάρηκε και ο Μπόγδανος αλλά αυτός δεν το έδειξε, δεν πειράζει».

Ο μισθοφόρος άντεξε στο παιχνίδι επιβίωσης συνολικά 21 εβδομάδες, για τις οποίες φυσικά θα καλοπληρωθεί. Έτσι λοιπόν ο παίκτης επιστρέφει στην Ελλάδα και στον τραπεζικό του λογαριασμό θα δει το τρελό ποσό των 105.000 ευρώ!