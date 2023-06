Τι σημαίνει πρακτικά η συνεργασία OPEN – Νίκου Κοκλώνη

Η εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη θα αναλάβει το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΟPEN

Οι φήμες που ήθελαν το OPEN να περνά μία δύσκολη περίοδο, μετά τις

αποχωρήσεις αρκετών στελεχών, φαίνεται ότι τελειώνουν. Οι ιθύνοντες του

σταθμού και ο Ιβάν Σαββίδης αποδεικνύουν ότι διαμορφώνουν εκ νέου το

πρόγραμμά τους και χαράσσουν τη στρατηγική τους με μία κίνηση ματ.

Ο Νίκος Κοκλώνης και η εταιρεία του Barking Well Media αναλαμβάνουν το

ψυχαγωγικό πρόγραμμα του OPEN, με τον παραγωγό -συνοδευόμενο από τον

Τζώνη Καλημέρη- να περνά σήμερα το κατώφλι του καναλιού. Οι δύο πλευρές

συζήτησαν και έδωσαν τα χέρια, ενώ ακολούθησε μία εσωτερική επίσημη

ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται: «Η διοίκηση του OPEN, στο πλαίσιο

επανασχεδιασμού του σταθμού, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την

εταιρία παραγωγής Barking Well. Η Barking Well αναλαμβάνει την υλοποίηση

ψυχαγωγικού προγράμματος του σταθμού».

Οι άνθρωποι της εταιρείας, το επόμενο διάστημα, θα μελετήσουν και θα

προτείνουν νέα πρότζεκτ στα στελέχη του σταθμού ενώ βέβαιο θεωρείται ότι θα

αναλάβει την παραγωγή της Μπέττυς Μαγγίρα και της Ελένης Τσολάκη εφόσον

παραμείνουν στο OPEN. Οι δύο παρουσιάστριες, μετά την αποχώρηση του Γιάννη

Λάτσιου, είχαν «παγώσει» τις συζητήσεις αν και το κλίμα με τα εναπομείναντα

στελέχη ήταν θετικό. Όμως, τώρα ήρθε η ώρα να μπουν τα πράγματα σε τάξη και

να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν με τα νέα δεδομένα.

Ο Νίκος Κοκλώνης θα φέρει σίγουρα έναν αέρα ανανέωσης στο σταθμό, πολύ

πιθανόν με κάποια σόου αλλά και με σειρές. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή, ο Νίκος

είναι υπεύθυνος για τηλεοπτικές επιτυχίες όπως το «Just the 2 of us», η πρωινή

εκπομπή του ALPHA «Super Κατερίνα», η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο

MEGA, η νέα σειρά του STAR «IQ 160».

