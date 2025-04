Μισέλ Τράχτενμπεργκ: Αποκαλύφθηκε η αιτία του πρόωρου θανάτου της ηθοποιού

Associated Press

Σε επιπλοκές από διαβήτη οφείλεται ο πρόωρος θάνατος της Αμερικανίδας ηθοποιού, Μισέλ Τράχτενμπεργκ που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο. Η 39χρονη ηθοποιός των τηλεοπτικών σειρών «Buffy the Vampire Slayer» και «Gossip Girl», είχε κάνει μεταμόσχευση ήπατος, λίγο πριν το θάνατό της, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Οι αρχές δεν προχώρησαν σε νεκροψία καθώς η οικογένειά της, Ορθόδοξοι Εβραίοι, δεν το επιθυμούσαν λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, αλλά οι τοξικολογικές εξετάσεις ήταν εκείνες που έδειξαν την αιτία θανάτου της ηθοποιού.

Ο ξαφνικός θάνατός της σόκαρε τους θαυμαστές, τους συγγενείς, τους φίλους και τους συνεργάτες της. «Ό,τι έκανε η Μισέλ το έκανε στο 200%. Γέλαγε πιο πολύ από όλους με τα αστεία των φίλων, νοιαζόταν πάρα πολύ για τη δουλειά της, ήταν πολύ πιστή στους φίλους της και πολύ θαρραλέα απέναντι σε όσους αγαπούσε», έγραψε η Μπλέικ Λάιβλι σε ανάρτησή της για την συμπρωταγωνίστριά της στο «Gossip Girl».

Η Μισέλ Τράχτενμπεργκ είχε την πρώτη επαφή της με τον κόσμο του θεάματος μόλις στα 3 της χρόνια συμμετέχοντας σε διαφημιστικά βίντεο, ενώ έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά το 1994 στο «The adventures of Pete and Pete» του Nickelodeon. Το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη έγινε το 1996 με την ταινία «Harriet the spy».

Η μεγάλη της επιτυχία σημειώθηκε στη σειρά «Buffy the vampire slayer» (2000-2003) όπου υποδύθηκε την μικρή αδελφή της Buffy αλλά και στο «Gossip girl» (2008-2012) στο ρόλο της Τζορτζίνα Σπαρκς. Η πορεία της στην τηλεόραση, της χάρισε βραβεία και υποψηφιότητες, ενώ παράλληλα δοκίμασε τις δυνάμεις της και στη μεγάλη οθόνη σε ταινίες όπως οι «EuroTrip», «Ice Princess», «Mysterious skin», «Black Christmas» κ.α.