Jason Derulo: Διακοπές στη Μύκονο ο αστέρας της ποπ

Ο διάσημος τραγουδιστής Jason Derulo επέλεξε το νησί της Μυκόνου για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον απαθανάτισε σε εξόρμηση σε διάσημο εστιατόριο που φημίζεται για τα θαλασσινά του.

Ο αγαπημένος και στην Ελλάδα καλλιτέχνης ήταν καλοντυμένος και συνοδευόταν από αιθέριες υπάρξεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 36χρονος Αμερικανός σταρ επισκέπτεται το νησί των Ανέμων.

Το 2022 συνδύασε δουλειά και διακοπές στην Μύκονο αφού μετά την συναυλία του στο SantAnna παρέμεινε στο νησί για να ξεκουραστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του. Ο Derulo έχει 11 πλατινένια singles, 14 δισεκατομμύρια streams, έξι δισεκατομμύρια views στο YouTube και πωλήσεις singles που αγγίζουν τις 250 εκατομμύρια παγκοσμίως. Στο ενεργητικό του υπάρχουν πολλές επιτυχίες όπως το Talk Drty to me, το Savage Love, το If im lucky και άλλες πολλές.